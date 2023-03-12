«В Лондоне подняты вопросы об индийской демократии»: премьер-министр Салам Рахул Ганди

Премьер-министр Моди сказал: «Эти люди оскорбляют Бхагвана Басавешвару, жителей Карнатаки».

Премьер-министр Нарендра Моди раскритиковал сегодня конгрессмена Рахула Ганди, заявив, что его высказывания о демократии в Индии были нападением на народ Карнатаки, Индию и Бога. Премьер-министр Моди сказал во время своего визита в Карнатаку: «К сожалению, из Лондона поднимаются вопросы об индийской демократии». «Эти люди оскорбляют Бхагвана Басавешвару, народ штата Карнатака и народ Индии. Карнатаке следует держаться подальше от этих людей», — добавил он в своем обращении к штату, где выборы в Палату представителей запланированы на конец этого года.

«Весь мир изучает эту демократическую систему. Есть много других вещей, по которым мы можем сказать, что Индия является не только величайшей демократией, но и матерью демократии… Нет силы, которая могла бы ослабить индийскую демократию. Но, несмотря на это, некоторые люди постоянно пытаются атаковать индийскую демократию».

Конгресс ответил на вопрос, поскольку критика политики премьер-министра стала критикой страны.

«Вы (премьер-министр Моди) оскорбляете три поколения, когда говорите, что за последние 70 лет ничего не произошло. Тогда вам наплевать на имидж страны. Вы похлопываете себя по спине в парламенте, говоря: «Эк акела саб пар бхари». «Мир видит это и тоже смеется над этим», — заявил высокопоставленный лидер Конгресса Паван Кера в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Twitter.

Позже в твите на хинди г-н Кера сказал: «С каких это пор критика вашей политики стала критикой страны? Вы всего лишь главный министр, вы не страна, не Бог и не Творец».

Комментарии г-на Ганди в его альма-матер в Кембридже о том, что индийская демократия подвергается нападкам, а многие политики, в том числе и он сам, находятся под пристальным вниманием, стали последней точкой конфликта между Конгрессом и БДП. Партия Бхаратия Джаната обвинила его в «запятнании репутации» страны за рубежом после неоднократных поражений на выборах.

Г-н Ганди нанес ответный удар, заявив, что именно премьер-министр дискредитировал достижения страны с момента обретения независимости.

«Я помню, как премьер-министр ездил за границу и заявлял, что это замечание было сделано на 60-м или 70-м году независимости», — сказал Ганди журналистам на мероприятии, организованном Индийской ассоциацией журналистов на прошлой неделе.

«Я помню, как он говорил, что это потерянное десятилетие… В Индии неограниченная коррупция. Я помню, как он говорил это за границей… Вы не слышали его речь, в которой он сказал, что в Индии ничего не было сделано с момента обретения независимости, оскорбляя каждого Индийский родитель, дедушка?» — сказал он.

Он добавил: «Я никогда не клеветал на свою страну. Меня это не интересует. Я никогда не буду. Конечно, БДП любит искажать то, что я говорю. Это нормально».