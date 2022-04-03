В Мариуполе убит литовский режиссер-документалист Квидаравичюс

(Рейтер) — Литовский режиссер Мантас Квидаравичюс скончался в субботу в украинском Мариуполе, где он долгое время снимал осажденный портовый город, сообщают коллеги и СМИ.

«Наш друг, участник Артдокфеста, литовский документальный писатель Мантас Кведаравичюс, был убит сегодня в Мариуполе, с фотоаппаратом в руках, в этой загадочной войне зла, против всего мира», — российский режиссер Виталий Манский, основатель одного из фестивалей. документальных фильмов Артдокфест на Facebook.

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Кведаравичюс наиболее известен, среди прочего, своим документальным фильмом о зоне конфликта «Мариуполис», премьера которого состоялась на Берлинском международном кинофестивале 2016 года.

Снятый в Мариуполе, это портрет осажденного украинского города с сильной волей к жизни. Стратегический порт расположен в сепаратистском районе Донецка, граничащем с Россией, где пророссийские боевики сражаются с украинскими силами с 2014 года.

И теперь Мариуполь, окруженный вскоре после российского вторжения 24 февраля, является главной целью Москвы на украинском Донбассе и в юго-восточном регионе, включая сепаратистские Донецкую и Луганскую области. Десятки тысяч людей оказались в ловушке в городе, не имея доступа к еде и воде. Подробнее

«Повседневная жизнь развивает свою собственную поэзию, которая иногда может показаться абсурдной», — говорится в резюме Берлинского международного кинофестиваля «Мариополис».

Родившийся в 1976 году, Квидаравичюс учился в Вильнюсском университете и получил степень по социальной антропологии в Кембриджском университете, сообщает литовское общественное радио LRT.

Радио, которое также сообщило о смерти Квидаравичюса, сообщило, что официально это еще не подтверждено.

Гиедре Зицките, литовский режиссер-документалист и продюсер, написала в своем аккаунте в Facebook: «Покойся с миром, дорогой талантливый Мантас. Огромная потеря для литовского киносообщества и мира в целом. Наши сердца разбиты».

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(Репортаж Лидии Келли в Мельбурне) Под редакцией Уильяма Малларда

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