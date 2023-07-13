В Международном олимпийском комитете заявили, что Россия и Беларусь не получат официальных приглашений на Олимпиаду-2024 в Париже — NBC10 Philadelphia

Международный олимпийский комитет заявил в четверг, что Россия и Беларусь не получат официального приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже, когда более 200 национальных команд получат свои традиционные приглашения в конце этого месяца.

По традиции Международный олимпийский комитет ровно за год до открытия летних или зимних Игр приглашает на это мероприятие все национальные команды мира.

Несмотря на изменение протокола, некоторые российские и белорусские спортсмены все еще могут соревноваться в Париже, несмотря на войну их стран с Украиной. Их национальные команды не будут обязаны присутствовать.

Международный олимпийский комитет заявил в четверг, что 203 национальных олимпийских комитета, имеющих право участвовать в соревнованиях, отправят свои приглашения в Париж 26 июля.

«По указанным причинам это исключит национальные олимпийские комитеты России и Беларуси, а также Олимпийский комитет Гватемалы, деятельность которых в настоящее время приостановлена», — говорится в заявлении Олимпийского управления.

Главой Национальной нефтяной корпорации Беларуси является Виктор Лукашенко, сын лидера страны Александра Лукашенко. Он последовал за своим отцом на олимпийский пост.

В прошлом году Международный олимпийский комитет призвал международные спортивные организации запретить и изолировать спортсменов, официальных лиц и принимающие города из России и Беларуси в дни войны, начавшейся 17 месяцев назад.

В этом году, в преддверии следующей Олимпиады, Международный олимпийский комитет подтолкнул эти спортивные организации к тому, чтобы попытаться разрешить некоторым россиянам и белорусам, которых оценивают как нейтральных лиц, участвовать в парижских квалификационных соревнованиях.

МОК неоднократно заявлял, что может вообще не приглашать Россию и Беларусь на свое мероприятие.

«Международный олимпийский комитет примет это решение в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований», — говорится в сообщении.

Гватемала в настоящее время отстранена от участия в Олимпийском движении из-за предполагаемого вмешательства правительства в независимость Национального олимпийского комитета.