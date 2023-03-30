В Международном олимпийском комитете раскритиковали «неудачную» реакцию на план российских спортсменов

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ЛОЗАННА, Швейцария. Критика европейских правительств усилий по реинтеграции российских и белорусских спортсменов в мировые виды спорта в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже была названа главой МОК «неудачной» в четверг.

Президент МОК Томас Бах также предположил, что эти правительства, в число которых, по-видимому, входит его родная Германия, придерживаются «двойных стандартов» в отношении спортсменов из стран, вовлеченных только в одну из почти 70 продолжающихся в мире войн и вооруженных конфликтов.

Во вторник Бах подробно изложил рекомендации Международного олимпийского комитета отдельным олимпийским спортивным организациям в отношении условий, на которых они могут принять решение о допуске российских или белорусских игроков к участию в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, но при этом запретить командные виды спорта.

МОК заявил, что этот вид спорта должен исключать спортсменов с военными связями, хотя Бах ясно дал понять в четверг, что это, вероятно, не должно применяться к тем, кто отслужил один год обязательной службы.

«Мы заметили некоторую негативную реакцию, в частности, со стороны некоторых европейских правительств», — сказал Бах на пресс-конференции после заседания исполнительного совета МОК.

Министр спорта Германии Нэнси Вессер заявила, что отказ МОК год назад от своей позиции исключить всех спортсменов и команды из России и Беларуси был «пощечиной украинским спортсменам».

«Те, кто позволяет воинствующей России использовать международные соревнования в своей пропаганде, наносят ущерб олимпийской идее мира и международного взаимопонимания», — сказал Виссер, повторяя комментарии других союзников Украины, включая Польшу.

Андрей Ермак, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, также раскритиковал директиву МОК.

«Сотни украинских спортсменов гибнут, защищая свою страну от агрессора», — говорится в заявлении Ермака. Однако МОК предпочитает этого не замечать, это несправедливо, несправедливость разрушает дух олимпийского движения так же, как Россия разрушает международное право.

«МОК должен немедленно положить конец кровавому спорту, а нация-агрессор должна быть отвергнута. Любая попытка сохранить лицо является постыдным издевательством над гуманными идеалами, на которых основано международное олимпийское движение».

К сожалению, сказал Бах, некоторые правительства «не хотят уважать большинство в олимпийском движении и все заинтересованные стороны, а также автономию спорта, которую он приветствует и требует от других стран».

«К сожалению, эти правительства не решают проблему двойных стандартов, с которыми мы столкнулись», — сказал Бах. «Мы не видели ни одного комментария от них по поводу их позиции по поводу участия спортсменов, чьи страны участвуют в 70 войнах и других вооруженных конфликтах в мире», — добавил он.

Бах предположил, что критика спортивных чиновников только ужесточает их позицию по отношению к законодателям и «укрепляет единство».

«Правительства не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в каких соревнованиях», — сказал Бах, добавив: «Это будет концом мирового спорта, каким мы его знаем сегодня».

Окончательное решение о том, кто из россиян и белорусов может участвовать в международных соревнованиях, в том числе в отборе на парижскую Олимпиаду, принимают руководящие органы отдельных видов спорта.

На прошлой неделе World Athletics заявила, что продолжит дисквалификацию более чем на год в «обозримом будущем».

Ассошиэйтед Пресс и Рейтер внесли свой вклад в этот отчет.