В МИД России заявили, что России «придется предпринять ответные шаги», если Финляндия вступит в НАТО.

Балкер Matros Bozinic в сирийском порту Латакия 8 мая (Maxar Technologies)

Источники в судоходстве и украинские официальные лица сообщили, что российское торговое судно с украденным зерном в Украине было отклонено по крайней мере из одного порта на Средиземном море и сейчас находится в сирийском порту Латакия.

CNN идентифицировал судно как сухогруз Matros Pozynic.

27 апреля судно снялось с якоря у берегов Крыма и отключило транспондер. На следующий день его видели в порту Севастополь, главном порту Крыма, судя по фотографиям и спутниковым снимкам.

«Матрос Позынич» — одно из трех судов, причастных к торговле украденным зерном, согласно исследованиям из открытых источников и украинским официальным лицам.

Крым, который Россия аннексировала в 2014 году, производит мало пшеницы из-за отсутствия орошения. А украинские области к северу от нее, оккупированные российскими войсками с начала марта, ежегодно производят миллионы тонн зерна. Украинские официальные лица говорят, что тысячи тонн в настоящее время перевозятся в Крым грузовиками.

Катерина Ярско, журналистка проекта SeaKrime украинского интернет-издания «Миротворец», рассказала CNN, что в марте и апреле проект наблюдал резкое увеличение экспорта зерна из Севастополя примерно до 100 000 тонн.

Из Севастополя, согласно спутниковым снимкам и данным отслеживания, рассмотренным CNN, Матрос Боженич пересек Босфор и направился в египетский порт Александрия. Украинские официальные лица заявили, что на нем было около 30 000 тонн украинской пшеницы.

Но украинцы были на шаг впереди. Чиновники говорят, что Египет получил предупреждение о краже зерна, и партия была отклонена. Матрос Божинич направился в столицу Ливана Бейрут с тем же результатом. Корабль снова отключил транспондер 5 мая, но изображения с Tankertrackers.com и Maxar Technologies показывают, что он направлялся в сирийский порт Латакия.

По оценкам Министерства обороны Украины, с момента российского вторжения из Украины было украдено и вывезено не менее 400 000 тонн зерна.

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