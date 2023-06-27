В Минобороны Великобритании заявили, что Украина, скорее всего, вернет себе территорию, оккупированную Россией с 2014 года.

3 часа назад

Подпись к фотографии, Украинские солдаты едут на реактивной системе залпового огня БМ-21 «Град» возле линии фронта в Донецкой области, 21 июня.

Великобритания заявляет, что украинские силы «весьма вероятно» вернули себе территорию в восточном Донбассе, оккупированную Россией с 2014 года.

Украинский командир заявил в субботу, что территория возле оккупированного Россией села Красногоровка была восстановлена.

Британское министерство обороны заявляет, что с тех пор воздушно-десантные войска «незначительно продвинулись» к востоку от этого села в Донецке.

Это произошло после того, как украинский лидер заявил, что контрнаступление его страны продвигается вперед по всем направлениям.

Владимир Зеленский во время ночного выступления сказал, что это «счастливый день» для Украины, но не стал уточнять и говорить о каких-то конкретных регионах.

В 2014 году Россия незаконно аннексировала южный полуостров Крым, а поддерживаемые Россией силы взяли под контроль части Донецкой и Луганской областей, граничащих с Россией на востоке.

Министерство обороны Великобритании заявило на ежедневном брифинге разведки, что наступление Украины к востоку от Красногоровки представляет собой «один из первых случаев после российского вторжения в феврале 2022 года, когда украинские силы, вероятно, вернули себе территорию, оккупированную Россией с 2014 года». .»

Британское министерство обороны заявило, что одновременные атаки Украины через линию фронта в Донбассе — часть контрнаступательных усилий — могут привести к истощению сил самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и чеченских сил, действующих в этом районе.

BBC не подтвердил рейтинг. Российские власти не упомянули Красногоровку в своих сообщениях.

В понедельник командующий украинскими силами на южной линии фронта Александр Тарнавский заявил, что украинские силы «продвигаются вперед» в южном направлении.

«Освобожденные земли уже есть, и наше движение продолжается», — сказал он, не уточнив, о каких именно районах он говорил. READ Смертельные наводнения обрушились на Бразилию, в результате чего были перемещены тысячи людей

По сообщениям пророссийских военных блогеров, украинские силы добились успехов на юге Херсонской области, форсировали реку Днепр и закрепились на ее левом берегу.

На прошлой неделе военный блогер Саша Коц, писавший в Telegram, сообщил, что украинская активность на реке Днепр в районе Антоневского моста у города Херсона.

Коутс сказал, что украинские силы теперь «окружили» левый берег и пытаются расширить свой плацдарм на юг.