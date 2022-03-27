В Минобороны заявили, что Россия наносит удары по украинскому Львову крылатыми ракетами

В воскресенье министр обороны России объявил, что Россия обстреляла город на западе Украины крылатыми ракетами.

Российские силы разбомбили высокоточными ракетами большой дальности нефтебазу под Львовом, используемую украинскими военными, и крылатыми ракетами нанесли удар по городскому заводу по ремонту зенитных комплексов, радиолокационных станций и танковых прицелов, сообщает российское министерство. .

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в рамках специальной военной операции», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ведомстве показали видео ракетных ударов по Львову.

Чиновники во Львове — всего в 40 милях от границы с Польшей, где Президент Байден встретился в субботу С президентом страны и официальными лицами Украины. — Он сказал, что в результате ракетных обстрелов были ранены люди. В воскресенье не было ясно, сколько человек пострадало в результате забастовок.

27 марта 2022 года Россия обстреляла склад горючего, используемый украинскими войсками под Львовом, ракетами большой дальности. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Раздаточный материал через Reuters

Тем временем Россия использовала ракеты большой дальности с моря для уничтожения арсенала ракет С-300 и зенитно-ракетных комплексов «Бук» под Киевом, уничтожая беспилотники, сообщает министерство.

Советник Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил в воскресенье, что Россия недавно начала уничтожать украинские склады топлива и продовольствия, а это означает, что правительству вскоре придется развернуть поставки с обоих.

Атаки крылатыми ракетами на следующий день Описание Байдена Президент России Владимир Путин «мясник» и Путин заявил позже «Он не может оставаться у власти», — заявил представитель Белого дома перед комментариями президента, заявив, что главнокомандующий имел в виду, что «Путину нельзя позволять осуществлять власть над своими соседями или регионом».

Пожарные работают на поврежденной нефтебазе после ракетного обстрела Россией Львова, Украина, 27 марта 2022 года. Рейтер

В субботу тоже российские войска впервые Я вошел в Славутич — В 100 милях к северу от Киева, недалеко от границы с Беларусью, они захватили больницу, взяли в заложники мэра и отпустили его, в то время как тысячи жителей вышли на улицы в знак протеста. Все-таки начальник Об этом заявил Владимир Зеленский в субботу. Что украинцы наносили «сильные удары» по русским оккупантам.

с проволокой