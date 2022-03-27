World

В Минобороны заявили, что Россия наносит удары по украинскому Львову крылатыми ракетами

27 марта, 2022
Toma Kulikov

В воскресенье министр обороны России объявил, что Россия обстреляла город на западе Украины крылатыми ракетами.

Российские силы разбомбили высокоточными ракетами большой дальности нефтебазу под Львовом, используемую украинскими военными, и крылатыми ракетами нанесли удар по городскому заводу по ремонту зенитных комплексов, радиолокационных станций и танковых прицелов, сообщает российское министерство. .

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступательные действия в рамках специальной военной операции», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ведомстве показали видео ракетных ударов по Львову.

Чиновники во Львове — всего в 40 милях от границы с Польшей, где Президент Байден встретился в субботу С президентом страны и официальными лицами Украины. — Он сказал, что в результате ракетных обстрелов были ранены люди. В воскресенье не было ясно, сколько человек пострадало в результате забастовок.

27 марта 2022 года Россия обстреляла склад горючего, используемый украинскими войсками под Львовом, ракетами большой дальности.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Раздаточный материал через Reuters

Тем временем Россия использовала ракеты большой дальности с моря для уничтожения арсенала ракет С-300 и зенитно-ракетных комплексов «Бук» под Киевом, уничтожая беспилотники, сообщает министерство.

Советник Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил в воскресенье, что Россия недавно начала уничтожать украинские склады топлива и продовольствия, а это означает, что правительству вскоре придется развернуть поставки с обоих.

Атаки крылатыми ракетами на следующий день Описание Байдена Президент России Владимир Путин «мясник» и Путин заявил позже «Он не может оставаться у власти», — заявил представитель Белого дома перед комментариями президента, заявив, что главнокомандующий имел в виду, что «Путину нельзя позволять осуществлять власть над своими соседями или регионом».

Пожарные работают на поврежденной нефтебазе после ракетного обстрела Россией Львова, Украина, 27 марта 2022 года.
Пожарные работают на поврежденной нефтебазе после ракетного обстрела Россией Львова, Украина, 27 марта 2022 года.
Рейтер

В субботу тоже российские войска впервые Я вошел в Славутич — В 100 милях к северу от Киева, недалеко от границы с Беларусью, они захватили больницу, взяли в заложники мэра и отпустили его, в то время как тысячи жителей вышли на улицы в знак протеста. Все-таки начальник Об этом заявил Владимир Зеленский в субботу. Что украинцы наносили «сильные удары» по русским оккупантам.

READ  Бангкок закрывает парки и спортивные залы после регистрации ежедневных случаев заражения вирусом короны

с проволокой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.