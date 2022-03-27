В Минобороны РФ заявили, что Россия обстреляла украинский Львов ракетой.

Министерство обороны России объявило в воскресенье, что Россия нанесла удар крылатой ракетой по городу на западе Украины.

Российские силы атаковали топливный объект под Львовом, используемый украинскими военными высокоточными ракетами большой дальности, а морскими ракетами атаковали зенитные комплексы, радиолокационные станции и завод по ремонту танковых снарядов. В российское министерство.

«Вооруженные Силы России продолжают наступательные действия в рамках специальной войсковой операции», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ведомстве показали видео ракетного обстрела Львова.

Официальные лица во Львове, всего в 40 милях от польской границы, в субботу президент Байден встретился с президентом страны и украинскими официальными лицами. — В результате ракетного обстрела пострадали люди. В воскресенье не было ясно, сколько человек пострадало в результате забастовок.

27 марта 2022 года Россия выпустила ракету большой дальности по складу горючего, используемому украинскими войсками недалеко от Львова. Путеводитель по ГСЧС / REUTERS of Ukraine

Тем временем Россия использовала морские ракеты большой дальности и уничтожила беспилотники для уничтожения арсенала ракет С-300 и зенитно-ракетных комплексов «Бук» под Киевом, говорится в сообщении министерства.

Россия недавно начала уничтожать украинские склады топлива и продовольствия, а это означает, что правительство вскоре должно распределить и то, и другое, заявил в воскресенье советник МВД Украины Вадим Денищенко.

Через день после того, как Байден заклеймил президента России Владимира Путина «мясником», прилетели ракеты Круза, а затем Путин заявил, что он «не может оставаться у власти», в рамках чего представитель Белого дома действовал в соответствии с комментариями президента. «Путину нельзя позволить иметь власть над своими соседями или регионом».

Пожарные работают на нефтебазе во Львове, Украина, которая была повреждена в результате ракетного обстрела Россией 27 марта 2022 года. Рейтер

В субботу российские войска впервые вошли в Славотич — в 100 милях к северу от Киева недалеко от границы с Беларусью — где они захватили больницу, взяли в заложники мэра и освободили его, когда тысячи жителей протестовали на улицах. Однако президент Владимир Желенский заявил в субботу, что украинцы нанесли «мощные удары» по российским оккупантам.

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