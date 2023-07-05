В мире зафиксирован самый жаркий день 3 июля.

Глория Дики

Согласно данным Национального центра экологического прогнозирования США, понедельник, 3 июля, стал самым жарким днем ​​за всю историю наблюдений.

Средняя глобальная температура составила 17,01 ° C (62,62 ° F), превысив рекорд августа 2016 года в 16,92 ° C (62,46 ° F), поскольку волны тепла распространились по всему миру.

В последние недели юг Соединенных Штатов страдает от изнуряющей жары. В Китае продолжалась вечная волна тепла с температурой выше 35°C (95°F). В Северной Африке температура была около 50 градусов по Цельсию (122 по Фаренгейту).

Даже в Антарктиде, где сейчас зима, зафиксированы аномально высокие температуры. Украинская исследовательская база имени Вернадского на аргентинских островах Белого континента недавно побила температурный рекорд июля, поднявшись до 8,7 градусов по Цельсию (47,6 по Фаренгейту).

«Это не веха, которую мы должны отмечать», — сказал климатолог Фредерик Отто из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Лондона в Великобритании.

«Это смертный приговор для людей и экосистем».

Ученые говорят, что в этом виноваты изменение климата, а также появляющаяся модель Эль-Ниньо.

К сожалению, он обещает стать лишь первым в череде новых рекордов, установленных в этом году с повышенными выбросами. [carbon dioxide] Парниковые газы в сочетании с усилением Эль-Ниньо поднимают температуру до новых максимумов, заявил в своем заявлении Зик Хаусфатер, научный сотрудник Berkeley Earth.

(Отчетность Глории Дикки; редактирование Марка Поттера)