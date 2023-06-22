В МОК заявили, что еще достаточно времени, чтобы судить российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

ЛОЗАННА, Швейцария (Рейтер) — Международный олимпийский комитет заявил в среду, что у него достаточно времени, чтобы решить, примут ли российские и белорусские спортсмены участие в летних Олимпийских играх в следующем году в Париже.

Международный олимпийский комитет ввел санкции против России и ее союзника Беларуси после того, как Москва вторглась в Украину в феврале 2022 года, но ранее в этом году рекомендовал разрешить ее спортсменам вернуться на международные соревнования в качестве нейтральных.

С тех пор многие международные федерации включили российских и белорусских спортсменов, которые могут соревноваться без флага или гимна, в то время как спортсмены, которые поддерживают войну или работают по контракту с национальными военными или службами безопасности, исключены.

Но это не включает Олимпийские игры 2024 года в Париже, и Международному олимпийскому комитету еще предстоит принять отдельное решение.

«Вам нужны временные рамки, и мы сказали, что примем решение, когда придет время», — сказал представитель МОК Марк Адамс. «Это правильный поступок и посмотреть, как будут развиваться события».

«Я думаю, что это (решение) должно быть гибким, потому что это влиятельная ситуация. Мы примем решение по Парижу, когда придет время, и еще есть время, чтобы принять это решение», — добавил он.

Париж примет Игры с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпийские отборочные уже проходят по многим видам спорта, а российским и белорусским спортсменам также отводятся места в азиатских соревнованиях, чтобы обойти европейские отборочные, где их участие практически невозможно без серьезного нарушения самих соревнований.

Однако некоторые международные спортивные федерации решили не разрешать спортсменам из этих стран вернуться, вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Среди них мировая легкая атлетика, которая уже отстранила Россию из-за допингового скандала за несколько лет до вторжения в 2022 году.

«Честно говоря, каждая федерация будет другой», — сказал Адамс на пресс-конференции по окончании двухдневного заседания исполнительного совета МОК в Лозанне.

«Независимые федерации могут принимать собственные решения. Мы надеемся, что они будут следовать нашим указаниям. И многие начинают это делать».

(Отчетность Каролуса Грохмана) Под редакцией Кристиана Рэднеджа

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