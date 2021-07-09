В Молдове реформисты голосуют против пророссийских

Бухарест (AFP) – Избиратели в Молдове идут на избирательные участки в эти выходные на внеочередных парламентских выборах, которые могут решить, будет ли бывшая советская республика полностью придерживаться прозападных реформ или увековечит политический тупик под сильным российским влиянием.

Страна, не имеющая выхода к морю, с населением 3,5 миллиона человек – беднейшая страна Европы, расположенная между Румынией и Украиной – в последние годы перешла от одного политического кризиса к другому, пошатываясь от нестабильности и застряла в геополитической неопределенности между прозападными и пророссийскими силами.

Хотя Молдова подписала соглашение с Европейским союзом в 2014 году о более тесных политических и экономических связях, повальная коррупция и отсутствие реформ тормозили развитие и порой вызывали резкую критику со стороны Брюсселя.

Аналитики говорят, что воскресные выборы могут иметь решающее значение для будущего страны, которая обрела независимость в 1992 году, но столкнулась с повсеместным разочарованием в постсоветской политике и массовым бегством сотен тысяч граждан, ищущих лучшего будущего за рубежом.

«Эти выборы имеют решающее значение для будущего развития Молдовы», – сказал AP Джулиан Гроза, исполнительный директор Кишиневского Института европейской политики и реформ. «По сути, это борьба между коррумпированными властями и новыми прореформенными элитами, желающими и желающими очистить систему от коррупции».

Более трех миллионов зарегистрированных избирателей выберут воскресенье из более чем 20 партий, но ожидается, что только четыре пройдут в законодательный орган с 101 местом. Основная битва развернется между Лейбористской партией, прореформенной «Солидарностью» и дружественным Москве блоком коммунистов и социалистов во главе с двумя бывшими президентами.

Нынешний президент Молдовы Майя Санду, возглавлявшая прореформенный блок, сказала избирателям, что «это наш шанс очистить политический класс». Он был вынужден провести выборы в апреле из-за роспуска парламента вскоре после того, как Верховный суд Молдовы отменил чрезвычайное положение, введенное для борьбы с пандемией коронавируса.

«Вы должны решить, кто войдет в следующий парламент и правительство», – сказал 49-летний бывший сотрудник Всемирного банка в своем онлайн-сообщении. «Вам решать, как быстро мы сможем спасти страну от коррупции и бедности».

Последние парламентские выборы в Молдове в 2019 году привели к ряду запутанных коалиций, а иногда и к тупикам в парламенте. Сандов добился досрочных выборов, дважды назвав двух кандидатов в премьер-министры, которые вряд ли будут одобрены парламентом, а затем распустил их в соответствии с конституцией.

Теперь она намерена закрепить свою президентскую победу в ноябре прошлого года, обеспечив прореформенное правительство, с которым она может работать.

Игорь Додон, бывший президент, имеющий тесные связи с Россией, победил Сандова во втором туре президентских выборов в прошлом году. Он предупредил о нестабильности, если реформаторы придут к власти в стране, все еще не уверенной в изменениях, соответствующих западным ценностям.

«Только наша команда может положить конец хаосу в стране, обеспечить социальную защиту людей, восстановить экономику и укрепить государство», – заявил ранее на этой неделе Додон, который поддерживал свою партию высоких социальных расходов и традиционных семейных ценностей.

Недавние опросы общественного мнения показали преимущество партии Санду Басса, но результат может во многом зависеть от явки более чем 200 000 избирателей в молдавской диаспоре. «Активное участие, вероятно, будет означать сильную поддержку реформаторов», – сказал Раду Майдин, аналитик Smartlink Communications.

«Главный вопрос, который может все перевернуть, – сказал он, – это мобилизация».

Светлана Иримка, 40-летний директор по дизайну, проживающая в графстве Эссекс, Великобритания, надеется, что эти выборы принесут «новый старт».

«Наша страна боролась последние 30 лет или около того, но без особого успеха … Это большая работа, и она требует от каждого из нас участия и помощи в построении новой системы», – сказала она, добавив, что надеется, что многие молдавские студенты, которые могут. Они живут за границей, бегая туда-сюда и «верят, что есть светлое будущее … не только для нескольких элит, но и для подавляющего большинства населения».

Европейский Союз выделил Молдове пакет мер по восстановлению в размере 600 миллионов евро (710 миллионов долларов), чтобы помочь экономике оправиться от пандемии и увеличить инвестиции. Но Брюссель предупредил, что деньги будут зависеть от реформы судебной системы и борьбы с коррупцией.

В Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год Молдова занимает 115-е место из 180 стран, причем первое место занимает наименее коррумпированная страна.

Сабина Рова, 20-летняя студентка Уорикского университета в Великобритании, считает, что эти выборы являются «решающим моментом» в демократической истории его страны.

«Я считаю, что эти выборы, пожалуй, самая важная веха за последние 10 лет, особенно для прогрессивных людей, которые хотят, чтобы Молдова развивалась в соответствии с демократическими нормами и институтами», – сказал он. «Я надеюсь, что через 10 лет я вернусь к этим выборам, зная, что это был поворотный момент».

«При всех ее недостатках, Молдова – это то место, где я хочу построить будущее для себя, своей семьи и своих соотечественников».