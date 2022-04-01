В Москве заявили, что депозитарные расписки листинговых иностранных компаний будут вынуждены вернуться в Россию

(Рейтер) — Министр экономики России Максим Решетников заявил в пятницу, что российские компании, чьи депозитарные расписки торгуются за границей, будут обязаны вернуться в Россию, если не появятся другие решения.

Многие крупные российские компании имеют зарубежные листинги, что всегда было для них вопросом престижа. Но с тех пор, как 24 февраля Россия начала так называемую «специальную военную операцию» на Украине, западные фондовые биржи приостановили торги российскими ценными бумагами.

Решетников сообщил, что держатели депозитных расписок в российских компаниях, обращающихся за рубежом, могут конвертировать их в акции на российском рынке.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Когда акции здесь (в России) намного дороже, нет смысла торговать ими там. Поэтому наши российские акции и российские компании будут обязаны вернуться сюда, если не будет принято другое решение правительства», — сказал Решетников.

Лондонская фондовая биржа приостановила торги депозитарными расписками, которые представляют собой акции иностранной компании, российских компаний в начале марта после того, как цены рухнули до рекордного уровня. Подробнее

В Лондоне депозитные поступления в Сбербанке, крупнейшем российском кредиторе, упали почти до нуля после того, как Россия направила в Украину тысячи солдат.

В Москве акции московского Сбербанка выросли на 16% (SBER.MM) до 152 рублей ($1,85) за штуку за последние семь торговых дней после того, как Московская биржа возобновила торги после почти месячного простоя.

Центральный банк заявил в прошлом месяце, что российские фондовые биржи будут вести списки ценных бумаг иностранных компаний с российскими корнями, даже если они будут исключены из листинга иностранных бирж.

(1 доллар = 82,0210 рубля)

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com READ Экономические санкции в отношении России и их влияние на мировые финансы регистр

(Отчетность агентства Reuters под редакцией Фрэнсис Керри)

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.