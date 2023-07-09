В Москве заявили, что лидеры стран НАТО должны обсудить вопрос об украинской АЭС «Политико».

Россия заявила в воскресенье, что лидеры НАТО должны обсудить условия на Запорожской атомной электростанции Украины на своем саммите на этой неделе, поскольку авария на объекте может затронуть территорию членов альянса.

На прошлой неделе Украина предупредила, что Москва может подготовиться к взрыву атомной электростанции, что может привести к радиоактивной катастрофе, после того как российским рабочим было приказано покинуть объект.

МИД России в воскресенье обвинил Киев в «систематическом повреждении» Запорожского завода и предупредил о возможных последствиях тамошней катастрофы.

«Основное внимание должно быть уделено» запорожскому объекту на начинающейся во вторник встрече НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Он сказал В сообщении Telegram. «Ведь подавляющее большинство членов коалиции будут находиться в непосредственной зоне влияния» любого возможного инцидента, — сказала она.

Лидеры стран НАТО встретятся 11-12 июля в столице Литвы Вильнюсе, примерно в 1200 км от Запорожского завода. На саммите будут обсуждаться важнейшие вопросы, в том числе поставки оружия Киеву и присоединение Швеции и Украины.

По мнению экспертов МАГАТЭ, на заводе Захаровой «нет видимых следов мин или взрывчатых веществ», заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси он сказал 7 июля.