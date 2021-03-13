Следующее заседание Совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) запланировано на понедельник и вторник (16 и 17 марта) в Москве.

Об этом сообщило российское государственное информационное агентство БросатьПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подтвердил, что встреча состоится на следующей неделе в российской столице.

Третьяк также является членом Совета ИИХФ.

Москва намерена выступить в роли гостя вопреки России, и санкции, введенные против страны Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Спортивным арбитражным судом (САС), являются одной из тем для обсуждения.

Россия запретила ВАДА проводить «крупные мероприятия», такие как чемпионаты мира и Олимпийские игры, до декабря 2022 года, при этом ее флаг и гимн не должны появляться на таких мероприятиях.

Президент ИИХФ Рене Базель ранее заявлял, что на следующем заседании Совета ИИХФ будет обсуждаться использование альтернативной песни для команды Федерации хоккея России на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужчин в Риге, Латвия.

Латвия должна была провести мероприятие вместе с Беларусью, но права на проведение мероприятия были лишены из-за политических волнений, опасений по поводу коронавируса и давления со стороны спонсоров после переизбрания Александра Лукашенко.

Россия предложила провести чемпионат мира до и после того, как Беларусь сможет частично подтвердить санкции Wada.

Президент ИИХФ Рене Базель ранее назвал запрет на российский флаг «суровым» © Getty Images

Легкоатлетическая комиссия Олимпийского комитета России рекомендовала народную песню в январе Катюша Может использоваться на Олимпийских играх вместо государственного гимна, но CAS отклонил это.

Базель ранее называл решение КАС запретить российский флаг на два года «важным» в ключевых событиях, хотя первоначальное одобрение Вада было уменьшено вдвое за четыре года.

Согласно постановлению КАС, Тредиак может быть исключен из Совета ИИХФ, если он будет считаться представителем правительства России.

Представители правительства России не могут входить в состав совета или комитета, подписавшего Всемирное антидопинговое агентство, например, ИИХФ.

Третьяк – депутат Государственной Думы и член Комитета по здравоохранению в России.

Сборная России по хоккею с шайбой сыграет вничью со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Беларусью в группе А чемпионата мира, который стартует 21 мая.

внутриигр Совет связался с ИИХФ, чтобы прокомментировать место встречи.