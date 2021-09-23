В музее Шпейера хранится удивительная коллекция самолетов, лодок и даже космических челноков.

Рядом с центром Шпейера и его знаменитым средневековым собором, Technik Museum Speyer является обязательным местом для тех, кто интересуется военной и гражданской авиацией, а также всеми другими видами транспорта.
Огромный комплекс, расположенный всего в 40 милях от региона Кайзерслаутерн, может похвастаться коллекцией самолетов, кораблей, автомобилей, грузовиков, подводных лодок и даже российских космических кораблей мирового класса.
Одним из уникальных аспектов этого интерактивного музея является то, что вы можете войти во многие экспонаты, в том числе немецкую подводную лодку, спасательное судно и несколько самолетов, выставленных в разных концах места проведения.
Пожалуй, самым впечатляющим из них является авиалайнер Lufthansa Boeing 747, первый в мире широкофюзеляжный реактивный авиалайнер. Это подъем по стальной конструкции и лестнице, позволяющий стоять над остальными экспонатами.
Внутри 747 посетители могут подняться через внутреннюю пещеру и даже выйти из левого крыла самолета, откуда открывается великолепный вид на окрестности. Детям особенно понравится выходить из режима надземного самолета.
Им также понравится множество машин и игровые площадки, стратегически расположенные под некоторыми экспонатами, чтобы родители могли их посещать, не беспокоясь о малышах.
Другие “столпы” включают Антонов Ан-22, самый большой в мире турбовинтовой самолет, который служил в советских ВВС во время холодной войны. Огромный грузовой отсек открыт для посетителей, но зоны отдыха экипажа и кабины запрещены.
Есть также подводная лодка и спасательное судно, идущее в океан, расположенные на опорных столбах, что позволяет посетителям хорошо рассмотреть их нижнюю часть. Прибрежная подводная лодка ВМС Германии U-9 пользуется большой популярностью у посетителей: длинные очереди людей ждут возможности совершить поездку по узким местам.
Экскурсия также включает в себя ванную комнату с реалистичным манекеном, сидящим на унитазе и читающим журнал.
Одним из ярких моментов является российский космический корабль «Буран», который размещен внутри главного здания в секции, посвященной исследованию космоса. Посетители могут осмотреть открытый грузовой отсек с прохода над шаттлом.
Для настоящих энтузиастов авиации музей предлагает выбор редких европейских самолетов, которые трудно найти в Соединенных Штатах. К ним относятся Fairy, противолодочный турбовинтовой двигатель британского производства, и советский Як-28 Firebar, двухстворчатая реактивная ракета-перехватчик со стеклянной носовой частью. Самолет не использовался за пределами Советского Союза.
Есть также Nord Noratlas, совместный франко-немецкий транспортный самолет-близнец, и двухрычажный транспортный самолет, который широко эксплуатировался обоими военно-воздушными силами во время холодной войны.
Внутри главного здания находится большая коллекция классических автомобилей, грузовиков, пожарных машин, локомотивов и даже минивэнов времен Второй мировой войны.
Среди самых интригующих автомобилей – небольшой послевоенный автомобиль BMW Isetta яйцевидной формы с небольшим одноцилиндровым двигателем. Передняя часть короткого вагона развернулась на всю длину, чтобы позволить двухместному доступу.
В музее также находится кинотеатр IMAX Dome, который является одной из самых популярных достопримечательностей. Гигантский экран и потрясающая звуковая система гарантируют великолепные кинематографические впечатления.
В музее есть главный ресторан и стойка с едой на вынос, а также есть зоны отдыха под крыльями нескольких самолетов, где вы можете прогуляться, если принесете свою еду и напитки из дома.
Или прогуляйтесь до главной пешеходной улицы Шпейера, Рю Максимилианс, с ее широким выбором ресторанов и кафе за 15 минут.
Технологический музей Шпейера
Заголовок: Музей Am Technik Speyer 1, 67346 Speyer. Из Кайзерслаутерна сверните на A6 на восток в сторону Мангейма, затем поверните на юг по A61 в сторону Шпейера. Когда вы въезжаете в город, есть дорожные знаки, которые ведут в музей, и трудно не заметить Boeing 747, расположенный над дорогой. Самый короткий живописный маршрут – по Маннгеймерштрассе от Кайзерслаутерна в сторону Бад-Дюркхайма через Франкенштейн, а затем продолжить движение по Вайнштрассе в сторону Шпайера.
едаВ музейном комплексе есть недорогой ресторан и стойка быстрого питания.
допуск: 17 евро для взрослых, 13 евро для детей от 5 до 14 лет. При входе не требуется ни теста на коронавирус, ни доказательства вакцинации. Но вы должны иметь один из них, чтобы сидеть в помещении в главном ресторане. Обязательно заранее запишите свое посещение на https://speyer.technik-museum.de.
Телефон: +49 6232-6708-0.
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