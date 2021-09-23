В музее Шпейера хранится удивительная коллекция самолетов, лодок и даже космических челноков.

Огромные реактивные самолеты Lufthansa 747, расположенные над пассажирским самолетом Vickers Viscount, и различные боевые самолеты в музее Technik Speyer в Германии. Лестница ведет на обе плоскости, но подъем непростой. (Слободон Лекич / Звезды и полосы)

Рядом с центром Шпейера и его знаменитым средневековым собором, Technik Museum Speyer является обязательным местом для тех, кто интересуется военной и гражданской авиацией, а также всеми другими видами транспорта.

Огромный комплекс, расположенный всего в 40 милях от региона Кайзерслаутерн, может похвастаться коллекцией самолетов, кораблей, автомобилей, грузовиков, подводных лодок и даже российских космических кораблей мирового класса.

Одним из уникальных аспектов этого интерактивного музея является то, что вы можете войти во многие экспонаты, в том числе немецкую подводную лодку, спасательное судно и несколько самолетов, выставленных в разных концах места проведения.

Пожалуй, самым впечатляющим из них является авиалайнер Lufthansa Boeing 747, первый в мире широкофюзеляжный реактивный авиалайнер. Это подъем по стальной конструкции и лестнице, позволяющий стоять над остальными экспонатами.

Внутри 747 посетители могут подняться через внутреннюю пещеру и даже выйти из левого крыла самолета, откуда открывается великолепный вид на окрестности. Детям особенно понравится выходить из режима надземного самолета.

Им также понравится множество машин и игровые площадки, стратегически расположенные под некоторыми экспонатами, чтобы родители могли их посещать, не беспокоясь о малышах.

Другие “столпы” включают Антонов Ан-22, самый большой в мире турбовинтовой самолет, который служил в советских ВВС во время холодной войны. Огромный грузовой отсек открыт для посетителей, но зоны отдыха экипажа и кабины запрещены.

Есть также подводная лодка и спасательное судно, идущее в океан, расположенные на опорных столбах, что позволяет посетителям хорошо рассмотреть их нижнюю часть. Прибрежная подводная лодка ВМС Германии U-9 пользуется большой популярностью у посетителей: длинные очереди людей ждут возможности совершить поездку по узким местам.

Еще один известный экспонат Технического музея в Шпейере – немецкая подводная лодка Navis U9, которая служила с 1967 по 1993 год. Экскурсия по подводной лодке является одним из изюминок музея для многих посетителей. (Слободон Лекич / Звезды и полосы) Торпедный зал береговой подводной лодки U9 ВМФ Германии в музее Speyer Technik в Германии. Сотни посетителей выстраиваются в очередь на выходных, чтобы осмотреть узкое внутреннее пространство подводной лодки. (Слободон Лекич / Звезды и полосы)

Экскурсия также включает в себя ванную комнату с реалистичным манекеном, сидящим на унитазе и читающим журнал.

Одним из ярких моментов является российский космический корабль «Буран», который размещен внутри главного здания в секции, посвященной исследованию космоса. Посетители могут осмотреть открытый грузовой отсек с прохода над шаттлом.

Для настоящих энтузиастов авиации музей предлагает выбор редких европейских самолетов, которые трудно найти в Соединенных Штатах. К ним относятся Fairy, противолодочный турбовинтовой двигатель британского производства, и советский Як-28 Firebar, двухстворчатая реактивная ракета-перехватчик со стеклянной носовой частью. Самолет не использовался за пределами Советского Союза.

Есть также Nord Noratlas, совместный франко-немецкий транспортный самолет-близнец, и двухрычажный транспортный самолет, который широко эксплуатировался обоими военно-воздушными силами во время холодной войны.

Внутри главного здания находится большая коллекция классических автомобилей, грузовиков, пожарных машин, локомотивов и даже минивэнов времен Второй мировой войны.

Помимо самолетов, в немецком техническом музее в Шпейере хранится огромная коллекция классических автомобилей и других транспортных средств. (Слободон Лекич / Звезды и полосы)

Среди самых интригующих автомобилей – небольшой послевоенный автомобиль BMW Isetta яйцевидной формы с небольшим одноцилиндровым двигателем. Передняя часть короткого вагона развернулась на всю длину, чтобы позволить двухместному доступу.

В музее также находится кинотеатр IMAX Dome, который является одной из самых популярных достопримечательностей. Гигантский экран и потрясающая звуковая система гарантируют великолепные кинематографические впечатления.

В музее есть главный ресторан и стойка с едой на вынос, а также есть зоны отдыха под крыльями нескольких самолетов, где вы можете прогуляться, если принесете свою еду и напитки из дома.

Или прогуляйтесь до главной пешеходной улицы Шпейера, Рю Максимилианс, с ее широким выбором ресторанов и кафе за 15 минут.

Пример советского космического корабля “Буран”, построенного в 1980-х годах. В музее Technik в Шпейере в Германии он выставлен с открытой площадкой для товаров, видимой с прохода выше. (Слободон Лекич / Звезды и полосы)

Технологический музей Шпейера

Заголовок: Музей Am Technik Speyer 1, 67346 Speyer. Из Кайзерслаутерна сверните на A6 на восток в сторону Мангейма, затем поверните на юг по A61 в сторону Шпейера. Когда вы въезжаете в город, есть дорожные знаки, которые ведут в музей, и трудно не заметить Boeing 747, расположенный над дорогой. Самый короткий живописный маршрут – по Маннгеймерштрассе от Кайзерслаутерна в сторону Бад-Дюркхайма через Франкенштейн, а затем продолжить движение по Вайнштрассе в сторону Шпайера.

едаВ музейном комплексе есть недорогой ресторан и стойка быстрого питания.

допуск: 17 евро для взрослых, 13 евро для детей от 5 до 14 лет. При входе не требуется ни теста на коронавирус, ни доказательства вакцинации. Но вы должны иметь один из них, чтобы сидеть в помещении в главном ресторане. Обязательно заранее запишите свое посещение на https://speyer.technik-museum.de.

Телефон: +49 6232-6708-0.