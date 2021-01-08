В муниципалитет поступила петиция о создании велосипедной дорожки между Равенной и Сан-Майкл.

Вчера в муниципалитет подали прошение о строительстве велосипедной дорожки между Равенной и Сан-Майкл.. С основным докладом выступила Сандра Джулиани, которая инициировала инициативу и завершила ее совместно с FIAB Ravenna и другими операторами в этом районе. Собрано 575 подписей.

Немного предыстории проекта

Идея родилась в августе 2018 года и начала обретать форму весной 2019 года, когда FIAB начал свои первые обмены с Равенной, которая немедленно поддержала проект, поделившись своим опытом в изучении карт и предыдущих проектов велосипедных дорог. В Сан-Майкл. После совместного обсуждения с жителями, Сбор подписей производился 1 мая 2019 года по мере распространения проекта посредством интервью (Cetzer, 29.04.2019, президент FIAB Андреа Наваккья), выпусков новостей в местных газетах, рекламных мероприятий по велоспорту с большим участием граждан.

Какая цель? Согласно Citizen Cycling, петиция направлена ​​на создание многопрофильной велосипедной дорожки от Равенны до Ротоны Спанья и Сан-Мишель. Равенны.

“План состоит в том, – пишет Fiab Ravenna, – поиске всех возможных обновлений для контроля эксплуатации существующей дорожной сети общего пользования, контроля за уплотнением почвы, снижения затрат на строительство, контроля необходимости уступок или уступок, особенно использования существующей инфраструктуры и цикла наиболее возможных решений. А также для обеспечения безопасности пешеходов и создания связей с существующими или планируемыми переулками, а также для эффективного реагирования на наиболее ощутимые потребности жителей даже в близлежащем муниципалитете Расси ».

«Не забывайте, – FIAB читает записку – iПроект имеет большое туристическое значение, поскольку он проложит маршрут из Равенны к румынской вилле Росси и к Палаццо Сан-Джакомо на берегу Ламна. яМаршрут между Равенной и Сан-Мишель также является лучшим на велосипедном маршруте Le du Capitali, который соединяет Равенну и Флоренцию.С этой целью мэры двух городов недавно заявили в прессе о своем желании улучшить железнодорожное сообщение, опробовав инновационные решения для новых и экологически безопасных видов транспорта с использованием первого водородного поезда в Италии. “

«Наконец, имейте в виду, что этот маршрут может стать важным пунктом назначения в районе Равенны в наши дни, и в наши дни все теперь называют его« BO.RA », который обеспечивает вращающееся сообщение между Болоньей и концом в Равенне» FIAB.