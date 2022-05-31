В настороженной Финляндии Грот Санты также является бомбоубежищем

РОВАНИМИ/ХЕЛЬСИНКИ (Рейтер) — Российское вторжение в Украину не стало неожиданностью для Финляндии.

Даже парк развлечений Санта-Клауса в его «родном городе» на заснеженном севере готов отказаться от эльфов и вернуться к своей первоначальной функции — аварийному бомбоубежищу на случай нападения.

Десятки тысяч людей ежегодно посещают Санта-парк в Рованиеми в Лапландии, чтобы встретиться и сфотографироваться с Сантой. Подземные переулки заполнены почтовым отделением Санты, школой эльфов, ремесленными магазинами, рождественскими елками и северными оленями.

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Однако основное его предназначение, если оно далеко не праздничное.

Вырезанное в холме на расстоянии около 50 метров (55 ярдов) убежище оборудовано, чтобы выдержать бомбардировку, химическую или ядерную атаку, и может вместить 3600 человек.

В нем есть кемпинговые кровати, аптечки и даже оборудование для туннелирования обратно на поверхность в случае обрушения конструкции. Вода подается из отдельного колодца, хотя людям нужно будет приносить свою еду.

В то время как большинство предметов на тему Санта-Клауса придется убрать на случай, если понадобится использовать приют, некоторые игрушки будут храниться в сувенирном магазине для детей, ищущих там безопасности.

Начальник службы безопасности Рованиеми 54-летний Тапио Хиитакангас сказал: «В случае кризиса жители Рованиеми будут защищены здесь. И если семьи приедут и им придется остаться здесь надолго, это хорошее место, если мы подумайте о комфорте детей».

Убежище Санты — лишь одно из примерно 50 000, построенных после того, как скандинавская страна пережила две войны с Советским Союзом во время Второй мировой войны.

Эта разветвленная сеть обычно включает бассейны, спортивные центры или гаражи в мирное время и стала частью повседневной жизни по всей Финляндии.

Он может быть преобразован в аварийное жилье для примерно 80% его населения в 5,5 миллионов человек за считанные часы, если военные действия распространятся на финско-российскую границу протяженностью 1300 км (810 миль) или даже в случае ядерной катастрофы в России. Склады содержат запасы еды, топлива и медикаментов.

Подозрительный финский

Военная готовность также находится в центре внимания. В то время как наемные вооруженные силы Финляндии в прошлом году насчитывали всего около 19 000 человек, ее оборона опирается на рекрутскую армию, численность которой во время войны составит 285 000 человек.

После российского вторжения в Украину в феврале Финляндия решила отказаться от своей давней политики нейтралитета и подать заявку на вступление в НАТО.

Москва охарактеризовала этот шаг как враждебный шаг, создающий угрозу ее безопасности, хотя и не уточнила, какие действия она может предпринять в ответ.

Независимая Финляндия провела две войны с Россией в период с 1939 по 1944 год, отказавшись от попыток вторжения.

Но его подозрения в отношении восточного соседа восходят к периоду «Изовии» или «Великой ярости», периоду российской оккупации, охватившей землю между 1713 и 1721 годами, когда она еще была частью Швеции.

Более чем в 800 километрах к югу от Рованиеми, столицы Хельсинки, офицер городского планирования на случай непредвиденных обстоятельств Томми Раске провел 25 лет, готовя и обучая других готовиться к военному нападению.

В Хельсинки есть подземный командный пункт, построенный в 1980-х годах для защиты городской администрации от ядерного взрыва, а также около 5500 укрытий гражданской обороны для простых граждан.

Большинство приютов в Финляндии являются частными, поскольку по закону им было предписано строить по одному приюту под каждым многоквартирным домом с 1940-х годов. Только те, что в Хельсинки, вмещают около 900 000 человек, а население — около 650 000 человек.

«Я думаю, что мы готовы, или, по крайней мере, я готов», — сказал Раск. «Но опять же, это только для меня. Для моей семьи ответ может быть совсем другим».

(Эта история была переработана, чтобы исправить опечатку во введении.)

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(Дополнительный отчет Энн Куранен и Исси Лето; дополнительный отчет Стояна Ниноффа; редактирование Джастины Павлак и Ангуса МакСвана)

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