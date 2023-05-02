В настоящее время нет планов по добавлению новых участников в Quad: Белый дом

Вашингтон: не планируется добавлять новых членов в четверной В это время Белый дом заявил перед саммитом четверка лидеров В Австралии в конце этого месяца.
глава государства из Четыре страны — Премьер-министр Австралии Скотт МоррисонПремьер-министр Японии Ёсихидэ Сугапремьер-министр Нарендра Моди и президент США Джо Байден Его встреча запланирована на 24 июня в Австралии.
«Quad был создан два года назад. Quad все еще является относительно молодым партнерством. В настоящее время нет планов по новым членам», — заявила журналистам на своем ежедневном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер.
Она сказала, что участники «четверки» договорились, что на данный момент они сосредоточатся на укреплении многих сильных сторон «четверки».
«Однако «четверка» приветствует возможности для работы с широким кругом партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, например, через своих партнеров по информированию о морских доменах в Индо-Тихоокеанском регионе, которые предоставляют новейшие технологии в области осведомленности о морских доменах во всем регионе», — сказала она.
Сиднейский саммит 24 мая предоставит дополнительные возможности для четырехстороннего партнерства в регионе по вопросам климата, глобального здравоохранения, инфраструктуры и многого другого. Главным приоритетом «четверки» является обеспечение хороших возможностей для предоставления услуг в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому в настоящее время речь не идет о продлении или расширении», — сказал Жан-Пьер.
глава государства из Четыре страны — Премьер-министр Австралии Скотт МоррисонПремьер-министр Японии Ёсихидэ Сугапремьер-министр Нарендра Моди и президент США Джо Байден Его встреча запланирована на 24 июня в Австралии.
«Quad был создан два года назад. Quad все еще является относительно молодым партнерством. В настоящее время нет планов по новым членам», — заявила журналистам на своем ежедневном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер.
Она сказала, что участники «четверки» договорились, что на данный момент они сосредоточатся на укреплении многих сильных сторон «четверки».
«Однако «четверка» приветствует возможности для работы с широким кругом партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, например, через своих партнеров по информированию о морских доменах в Индо-Тихоокеанском регионе, которые предоставляют новейшие технологии в области осведомленности о морских доменах во всем регионе», — сказала она.
Сиднейский саммит 24 мая предоставит дополнительные возможности для четырехстороннего партнерства в регионе по вопросам климата, глобального здравоохранения, инфраструктуры и многого другого. Главным приоритетом «четверки» является обеспечение хороших возможностей для предоставления услуг в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому в настоящее время речь не идет о продлении или расширении», — сказал Жан-Пьер.
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