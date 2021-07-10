В “Неделе акул” есть, что пережевать, и не только

Мол, серьезно, испугался. Я связываю это с просмотром трейлера к «Челюстям», когда я была маленькой девочкой.

Три вещи, которые стоит увидеть

“Неделя акул”

Для тех, кто любит акул, «Неделя акул» на Discovery похожа на несколько Суперкубков.

Серьезно, в сети есть что-то почти для всех.

Не верь мне?

В списке этого года есть ведущая Тиффани Хаддиш для одной из серий. Мы узнаем от Хадаш, что «ее воображение состояло в том, чтобы раскрыть секреты секса с акулами и отправиться в плавание на самых роскошных яхтах в окружении дружелюбных морских существ и избалованное красивой русалкой». Также есть «Спецвыпуск на« Черную неделю акул »с Джонни Ноксвиллом, Стивом О и командой в главных ролях, а Билл Шатнер вел« Неизвестную экспедицию: Поход акулы ».

Да, это Уильям Шатнер. В течение недели появляется множество других знаменитостей, в том числе Брэд Пейсли, Снуп Догг и звезды «Шаркнадо» Иэн Зиринг и Тара Рид (естественно).

Неделя акул продлится с воскресенья по 18 июля на канале Discovery and Discovery +.

‘Сплетница’

Что может быть лучше, чем быть богатым подростком, растущим в Нью-Йорке?

К сожалению, у меня нет ссылки. Но новая «Сплетница» может хотя бы помочь нам притвориться?

Перезагрузка подростковой драмы, премьера которой проходила на канале CW с 2007 по 2012 год, была обновлена, чтобы включить развитие социальных сетей, но, как и оригинал, все еще остается много загадок.

«Сплетница» транслируется на канале HBO Max, который принадлежит материнской компании CNN.

‘Черная вдова’

Давай, Наташа Романова !!

Канон Marvel расширяется этим фильмом, в котором Скарлетт Йоханссон играет Романофф, также известную как Черная Вдова, член Мстителей, который не показывает нам никаких сверхспособностей, но обладает множеством боевых навыков.

По образованию русский шпион и убийца, Романофф также сыграла ScarJo, и она предлагает множество действий, с дополнительным бонусом Флоренс По в роли ее сестры в Красной комнате (и соратницы-убийцы) Елены Беловой.

“Черная вдова” появится в кинотеатрах и в Disney + в пятницу.

Две вещи, которые стоит послушать

в какой час?

Суперпродюсеры Джимми Джем и Терри Льюис привезли много талантов в свой новый альбом “Jam & Lewis Volume One”.

Бывшие участники группы The Time, которые прошли путь от защиты принца до помощи в создании карьеры Джанет Джексон, имеют на своем дебютном альбоме несколько настоящих хитов, в том числе Мэрайю Кэри, Мэри Дж. Блайдж, Тони Брэкстон и Ашера.

Вы прочитали правильно: после более чем 40 лет работы в музыкальной индустрии это дебютный альбом дуэта.

«Это безумие – думать, что мы собираемся выпустить наш первый альбом после стольких лет», – сказал Луи. Разнообразие. . «Это будет особенный момент, и мы благодарны за то, что эта команда осталась позади».

“Jam & Lewis Volume One” вышел в пятницу.

Я настоящий криминальный наркоман, я очень рад за него «Убежище убийцы».

В новом подкасте, озвученном актером Эриком Робертсом и ведущим Аллума Элизабет Ром (это кажется правильным, не так ли?), Представлены «более 10 000 невиданных ранее личных сообщений, сотни часов личных и очень оживленных телефонных записей. , подробные иллюстрации, отрывки из журналов и нехарактерные книги. «Изданы самые известные серийные убийцы Америки, включая Джона Уэйна Гейси, Чарльза Мэнсона, Дэвида Берковица, Ричарда Рамиреса и многих других».

Это похоже на кладезь ужасов.

«Убежище убийцы» в настоящее время транслируется на Spotify и Apple.

Одна вещь, о которой стоит поговорить

Одна вещь на этой неделе, кажется, связана с тем, что я написал несколько недель назад о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Это потому, что недавние фотографии художников «Человека-паука» Зендаи и Тома Холланда, сделанные папарацци, напомнили мне видеоклип Лопеса на «Дженни из квартала», который снимался в фильме Аффлека.

В нем мы видим кадры папарацци, на которых изображены Лопес и Аффлек, затем пара напряженных, а Лопес вытирает слезы. Но при дальнейшем просмотре видео выясняется, что на самом деле это ресница в глазах Лопеса.

Вся тема видео – нарушение конфиденциальности и то, что каждая сцена не такая, как кажется на первый взгляд.

Пока они не подтвердят, что они больше, чем просто друзья, наши паучьи чувства могут подергивать все, что они хотят, – и это касается всех знаменитостей, пытающихся вести личную жизнь в очень публичной индустрии.

что-нибудь попить

Похоже, что мы, как общество, проводим много времени в утробе матери, так что давайте уделим Нику Кэннону столько же времени.

Случайный телеведущий / рэпер в последнее время несколько раз становился отцом, что вызвало настоящий переполох.

Но, глядя на предыдущие интервью с Cannon, есть свидетельства того, что мы не должны удивляться его плодотворности.

«Я происхожу из племенного менталитета», – сказал он. Для ВладТВ в 2018 году . «У вас должно быть столько детей, сколько вы действительно можете заботиться и поддерживать, и быть лучшим кормильцем, которым вы можете быть».

В то время он обсуждал свои отношения с моделью Бриттани Белл, с которой у него сейчас двое детей. Он сказал, что открыто общается с женщинами, в которых участвует, и ему никогда не придется иметь дело с «драмой о маленькой мамочке», потому что он «живой стрелок».

Кэннон сказал в своем радио-шоу Power 106 в Лос-Анджелесе на этой неделе, что дети, которых он приветствовал в прошлом году, запланированы.

«Поверьте, есть много людей, от которых я могла забеременеть, но не забеременела», – сказал он в среду. «Забеременевшие должны были забеременеть».

Прекратите смеяться над этим и цените то, что Кэннон также сказал, что он «любит заботиться о женщинах». Это, вероятно, очень обнадеживает женщин, с которыми он делит детей.