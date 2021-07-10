В “Неделе акул” есть, что пережевать, и не только

Мол, серьезно, испугался. Я связываю это с просмотром трейлера к «Челюстям», когда я была маленькой девочкой.
Три вещи, которые стоит увидеть
“Неделя акул”
Для тех, кто любит акул, «Неделя акул» на Discovery похожа на несколько Суперкубков.
Серьезно, в сети есть что-то почти для всех.
Не верь мне?
Неделя акул продлится с воскресенья по 18 июля на канале Discovery and Discovery +.
‘Сплетница’
Что может быть лучше, чем быть богатым подростком, растущим в Нью-Йорке?
«Сплетница» транслируется на канале HBO Max, который принадлежит материнской компании CNN.
‘Черная вдова’
Давай, Наташа Романова !!
“Черная вдова” появится в кинотеатрах и в Disney + в пятницу.
Две вещи, которые стоит послушать
в какой час?
Суперпродюсеры Джимми Джем и Терри Льюис привезли много талантов в свой новый альбом “Jam & Lewis Volume One”.
Бывшие участники группы The Time, которые прошли путь от защиты принца до помощи в создании карьеры Джанет Джексон, имеют на своем дебютном альбоме несколько настоящих хитов, в том числе Мэрайю Кэри, Мэри Дж. Блайдж, Тони Брэкстон и Ашера.
Вы прочитали правильно: после более чем 40 лет работы в музыкальной индустрии это дебютный альбом дуэта.
“Jam & Lewis Volume One” вышел в пятницу.
В новом подкасте, озвученном актером Эриком Робертсом и ведущим Аллума Элизабет Ром (это кажется правильным, не так ли?), Представлены «более 10 000 невиданных ранее личных сообщений, сотни часов личных и очень оживленных телефонных записей. , подробные иллюстрации, отрывки из журналов и нехарактерные книги. «Изданы самые известные серийные убийцы Америки, включая Джона Уэйна Гейси, Чарльза Мэнсона, Дэвида Берковица, Ричарда Рамиреса и многих других».
Это похоже на кладезь ужасов.
«Убежище убийцы» в настоящее время транслируется на Spotify и Apple.
Одна вещь, о которой стоит поговорить
В нем мы видим кадры папарацци, на которых изображены Лопес и Аффлек, затем пара напряженных, а Лопес вытирает слезы. Но при дальнейшем просмотре видео выясняется, что на самом деле это ресница в глазах Лопеса.
Вся тема видео – нарушение конфиденциальности и то, что каждая сцена не такая, как кажется на первый взгляд.
Пока они не подтвердят, что они больше, чем просто друзья, наши паучьи чувства могут подергивать все, что они хотят, – и это касается всех знаменитостей, пытающихся вести личную жизнь в очень публичной индустрии.
что-нибудь попить
Но, глядя на предыдущие интервью с Cannon, есть свидетельства того, что мы не должны удивляться его плодотворности.
В то время он обсуждал свои отношения с моделью Бриттани Белл, с которой у него сейчас двое детей. Он сказал, что открыто общается с женщинами, в которых участвует, и ему никогда не придется иметь дело с «драмой о маленькой мамочке», потому что он «живой стрелок».
Кэннон сказал в своем радио-шоу Power 106 в Лос-Анджелесе на этой неделе, что дети, которых он приветствовал в прошлом году, запланированы.
«Поверьте, есть много людей, от которых я могла забеременеть, но не забеременела», – сказал он в среду. «Забеременевшие должны были забеременеть».
Прекратите смеяться над этим и цените то, что Кэннон также сказал, что он «любит заботиться о женщинах». Это, вероятно, очень обнадеживает женщин, с которыми он делит детей.