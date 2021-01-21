В некоторой степени относясь к Европейскому союзу, Великобритания заявляет, что не все послы равны

БРЮССЕЛЬ – Несмотря на все осложнения и обидные чувства, которые Brexit вызвал в отношениях между Европейским союзом и его бывшим членом, Великобританией, на этой неделе произошел дополнительный дипломатический скандал, напоминающий аналогичный аргумент бывшего президента Дональда Дж. Трампа.
По крайней мере, до сих пор Великобритания отказывается предоставить послу ЕС такой же дипломатический статус, что и другим послам.
Британский аргумент состоит в том, что Европейский Союз – это международный союз, а не национальное государство, и к нему следует относиться так же, как и к другим международным организациям, ниже дипломатического режима. Есть также подозрения, что британское правительство пытается поставить Брюссель в неловкое положение и сравнить его статус национального государства с конфедерацией, которую оно решило покинуть.
Утверждение было Я упомянул это первым BBC, дело все еще находится в стадии переговоров, заявили в четверг представители обеих сторон.
В заявлении британского министерства иностранных дел говорится: «Оно продолжает взаимодействовать с Европейским союзом по долгосрочным договоренностям относительно делегации Европейского союза в Соединенном Королевстве».
Питер Стано, пресс-секретарь Европейской службы внешних связей, заявил, что Европейскому союзу «предоставлены привилегии и иммунитеты, эквивалентные тем, которые предоставляются дипломатическим миссиям в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях», и имеет такой статус в 143 других странах и многосторонних организациях мира. И Великобритания это прекрасно понимает.
Обе стороны указали, что уровни представительства не рассматривались в переговорах по Brexit.
Брексит по-прежнему тяжелый, С серьезными проблемами прорезывания зубов И таможенные вопросы, которые задерживают торговлю в двух направлениях, и его позиция, похоже, подтверждает то, что сторонники Brexit называют его «либерализацией» со стороны Европейского Союза и обязательствами общего суверенитета.
Среди последствий понижения рейтинга, если оно будет подтверждено, будет отмена дипломатического иммунитета представителей Европейского союза. Послу ЕС не разрешат вручить верительные грамоты королеве.
Ян Бонд, директор по внешней политике Европейского центра реформ в Лондоне, сказал: «Попытка Великобритании понизить рейтинг делегации ЕС в Великобритании кажется несерьезной и гарантированно вызовет недобросовестность, когда Великобритании нужны друзья в Брюсселе».
«Стоит отметить, что Трамп попробовал тот же трюк, но ему пришлось сдерживаться», – сказал он, отметив. Похожая попытка понизить рейтинг Пост посла Евросоюза в Вашингтоне два года назад.
“Это хороший прецедент?” – сказал мистер Бонд.
Понижение в должности посла Дэвида О’Салливана стало очевидным на похоронах президента Джорджа Буша-старшего в декабре 2018 года, когда имя г-на О’Салливана не было упомянуто в ожидаемом порядке. Имена дипломатов, собравшихся в Вашингтоне, чтобы засвидетельствовать свое почтение бывшему президенту, как обычно, были зачитаны вслух, от самого долгого посланника до самого нового, но наконец был вызван г-н О’Салливан.
Было известно, что Трамп ненавидит Европейский союз, который он сравнивал с противником и конкурентом, а не с союзником. Но после того, как появилась эта новость, бывший посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд сыграл важную роль в убеждении администрации Трампа участвовать в Восстановить дипломатический статус Европейского Союза И договоренность через три месяца.
Конечно, в то время как Великобритания все еще была членом Европейского союза, Великобритания открыто защищала дипломатическую позицию блока перед администрацией Трампа.
Посол Европейского Союза в Лондоне Жуан Вале де Алмейда – одна из самых опытных стран блока. Ранее он был послом Европейского союза в Организации Объединенных Наций с 2015 по 2019 год и послом в США с 2010 по 2014 год.