БРЮССЕЛЬ – Несмотря на все осложнения и обидные чувства, которые Brexit вызвал в отношениях между Европейским союзом и его бывшим членом, Великобританией, на этой неделе произошел дополнительный дипломатический скандал, напоминающий аналогичный аргумент бывшего президента Дональда Дж. Трампа.

По крайней мере, до сих пор Великобритания отказывается предоставить послу ЕС такой же дипломатический статус, что и другим послам.

Британский аргумент состоит в том, что Европейский Союз – это международный союз, а не национальное государство, и к нему следует относиться так же, как и к другим международным организациям, ниже дипломатического режима. Есть также подозрения, что британское правительство пытается поставить Брюссель в неловкое положение и сравнить его статус национального государства с конфедерацией, которую оно решило покинуть.

Утверждение было Я упомянул это первым BBC, дело все еще находится в стадии переговоров, заявили в четверг представители обеих сторон.