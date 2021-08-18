В неожиданном направлении группа Северного флота отправляется к западу от Шпицбергена в ежегодное полярное плавание.

Норвегия наблюдает, как российские военные корабли внезапно поворачивают на запад в северной части Баренцева моря после тренировок у Земли Франца-Иосифа в начале этой недели. Во вторник корабли начали движение к архипелагу Шпицберген, пройдя курс на северо-запад после прохождения южной оконечности острова Шпицберген. Путешествие продолжается в среду утром вдоль западного побережья, что может быть кругосветным плаванием по норвежскому архипелагу.

Ивар Моэн, пресс-секретарь Объединенного оперативного штаба норвежских вооруженных сил, сообщил газете Barents Observer, что движение ВМФ России отклоняется от предыдущих рейсов в арктические воды.

«Это отличается от того, что мы видели раньше», – говорит Ивар Моэн.

«Мы следим за действиями судов», – добавляет он.

во главе с большим противолодочным эсминцем “Североморск‘, группа кораблей составляет ежегодную миссию Северного флота в высокие Арктики. В минувший вторник корабли вышли из Кольского залива в Баренцево море. Российский архипелаг на Северном морском пути.

Однако это первый раз, когда эта арктическая экспедиция совершила внезапный поворот на западный Северный полюс и воды вокруг норвежского архипелага Шпицберген.

В настоящее время к северу от Шпицбергена нет морского льда, что позволяет легко перемещаться по архипелагу.

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Добавить к “Североморск«Группа состоит из военного танкера»Сергей ОсиповСпасательная лодкаПамирТанкер – единственное судно, у которого активирована система AIS, позволяющая отслеживать рейс. морское движениеКорабли находились всего в 20 морских милях от берега Шпицбергена и шли в международных водах.

Хорнсунд расположен недалеко от южной оконечности Шпицбергена, Шпицбергена. Фото: Томас Нильсен

В понедельник пресс-служба Северного флота сообщила, что группа кораблей провела совместные учения в Баренцевом море южнее Земли Франца-Иосифа с кораблем береговой охраны «ФСБ».Полярная ЗвездаТактические учения включали, как предотвратить несанкционированное вторжение иностранного корабля в суверенные воды России.

Перед отплытием на запад Северный флот сказал себе: пресс-релиз «Арктическая группа кораблей» будет участвовать в различных учениях по защите островов и континентальной территории России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов военно-морской экономической деятельности России в Арктическом регионе. “

10-е ежегодное арктическое патрулирование продлится около двух месяцев, Северный флот достигать.

Дорога к Северному морю

В предыдущие годы в ходе августовско-сентябрьских рейсов Северного Арктического флота по Северному морскому пути отрабатывались наступательные и контртеррористические высадки на таких объектах, как Дудинка на реке Енисей, севернее полуострова Таймыр, и на острове Котельный в Новосибирске. Острова в море Лаптевых.

В начале августа группа из около 30 боевых кораблей Северного флота приняла участие в более крупной тренировке командования и личного состава, в которой также участвовали береговые силы Кольского полуострова и авиация.

В то время как одни корабли и подводные лодки ходили в Баренцевом море, другие в рамках транзита флота из Балтийского моря на север в течение нескольких дней практиковались к северу от Соединенного Королевства в Северном море.

Утверждается, что эти учения продемонстрировали военному командованию степень готовности сил, которые будут участвовать в крупномасштабных стратегических учениях «Запад-202», намеченных на середину сентября.

Запад 2021

Адмирал Александр Моисеев ранее заявлял, что участие в «Западе-2021» станет «главными усилиями» Северного флота в этом году.

Учения продемонстрируют возможности и готовность Западного военного округа и Северного флота и проводятся совместно с диктатурой Беларуси.