Норвегия наблюдает, как российские военные корабли внезапно поворачивают на запад в северной части Баренцева моря после тренировок у Земли Франца-Иосифа в начале этой недели. Во вторник корабли начали движение к архипелагу Шпицберген, пройдя курс на северо-запад после прохождения южной оконечности острова Шпицберген. Путешествие продолжается в среду утром вдоль западного побережья, что может быть кругосветным плаванием по норвежскому архипелагу.
Ивар Моэн, пресс-секретарь Объединенного оперативного штаба норвежских вооруженных сил, сообщил газете Barents Observer, что движение ВМФ России отклоняется от предыдущих рейсов в арктические воды.
«Это отличается от того, что мы видели раньше», – говорит Ивар Моэн.
«Мы следим за действиями судов», – добавляет он.
во главе с большим противолодочным эсминцем “Североморск‘, группа кораблей составляет ежегодную миссию Северного флота в высокие Арктики. В минувший вторник корабли вышли из Кольского залива в Баренцево море. Российский архипелаг на Северном морском пути.
Однако это первый раз, когда эта арктическая экспедиция совершила внезапный поворот на западный Северный полюс и воды вокруг норвежского архипелага Шпицберген.
В настоящее время к северу от Шпицбергена нет морского льда, что позволяет легко перемещаться по архипелагу.
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Добавить к “Североморск«Группа состоит из военного танкера»Сергей ОсиповСпасательная лодкаПамирТанкер – единственное судно, у которого активирована система AIS, позволяющая отслеживать рейс. морское движениеКорабли находились всего в 20 морских милях от берега Шпицбергена и шли в международных водах.
В понедельник пресс-служба Северного флота сообщила, что группа кораблей провела совместные учения в Баренцевом море южнее Земли Франца-Иосифа с кораблем береговой охраны «ФСБ».Полярная ЗвездаТактические учения включали, как предотвратить несанкционированное вторжение иностранного корабля в суверенные воды России.
Перед отплытием на запад Северный флот сказал себе: пресс-релиз «Арктическая группа кораблей» будет участвовать в различных учениях по защите островов и континентальной территории России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов военно-морской экономической деятельности России в Арктическом регионе. “
10-е ежегодное арктическое патрулирование продлится около двух месяцев, Северный флот достигать.
Дорога к Северному морю
В предыдущие годы в ходе августовско-сентябрьских рейсов Северного Арктического флота по Северному морскому пути отрабатывались наступательные и контртеррористические высадки на таких объектах, как Дудинка на реке Енисей, севернее полуострова Таймыр, и на острове Котельный в Новосибирске. Острова в море Лаптевых.
В начале августа группа из около 30 боевых кораблей Северного флота приняла участие в более крупной тренировке командования и личного состава, в которой также участвовали береговые силы Кольского полуострова и авиация.
В то время как одни корабли и подводные лодки ходили в Баренцевом море, другие в рамках транзита флота из Балтийского моря на север в течение нескольких дней практиковались к северу от Соединенного Королевства в Северном море.
Утверждается, что эти учения продемонстрировали военному командованию степень готовности сил, которые будут участвовать в крупномасштабных стратегических учениях «Запад-202», намеченных на середину сентября.
Запад 2021
Адмирал Александр Моисеев ранее заявлял, что участие в «Западе-2021» станет «главными усилиями» Северного флота в этом году.
Учения продемонстрируют возможности и готовность Западного военного округа и Северного флота и проводятся совместно с диктатурой Беларуси.