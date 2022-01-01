В новогодней речи президент Тайваня предостерегает Китай от «военного авантюризма»

Президент Тайваня Цай Инь-вэнь выступает на церемонии награждения офицеров армии, флота и авиации в Министерстве обороны в Тайбэе, Тайвань, 28 декабря 2021 года. REUTERS / Annabelle Chih

ТАЙБЭЙ (Рейтер) — Президент Тайваня Цай Инь-вэнь направил в субботу новогоднее послание Китаю о том, что военный конфликт не является решением, но Пекин ответил страшным предупреждением о том, что, если Тайвань пересечет любую красную черту, это приведет к «глубокой катастрофе. . «

Китай утверждает, что Тайвань демократически управляется как его территория, и за последние два года усилил военное и дипломатическое давление, чтобы отстоять свои претензии на суверенитет.

«Мы должны напомнить властям Пекина, чтобы они не ошибались в оценке ситуации и не допускали внутреннего распространения« военного авантюризма »», — заявила Цай в субботу в своем новогоднем обращении, транслировавшемся в прямом эфире на Facebook.

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Тайвань заявляет, что это независимая страна, и неоднократно клялся защищать свою свободу и демократию.

Председатель КНР Си Цзиньпин Он сказал В своем новогоднем обращении в пятницу он сказал, что полное объединение «родины» — это стремление людей по обе стороны Тайваньского пролива.

В субботу, после выступления Цая, Чжоу Фэнлянь, представитель Управления по делам Тайваня в Пекине, сказал: «Мы готовы стремиться к мирному воссоединению».

Но если сепаратистские силы за «независимость Тайваня» будут продолжать провоцировать и принуждать или даже переходить красную черту, нам придется предпринять решительные действия ».

Чжоу добавил, что стремление к независимости только бросит Тайвань в «глубокую пропасть» и вызовет «глубокую катастрофу».

В последние месяцы Пекин часто отправлял воздушные миссии над Тайваньским проливом. Тайвань заявил, что не уступит угрозам.

«Военные — это, конечно, не вариант для разрешения разногласий по обе стороны пролива. Военные конфликты повлияют на экономическую стабильность», — сказал Цай.

По ее словам, чтобы ослабить напряженность в регионе, и Тайбэй, и Пекин должны «упорно трудиться, чтобы заботиться о средствах к существованию и успокаивать сердца людей», чтобы вместе найти мирные решения проблем.

Цай также сказал, что Тайвань продолжит следить за ситуацией в Гонконге, добавив, что вмешательство в недавнее законодательство выборы и аресты На этой неделе старший сотрудник продемократического средства массовой информации Stand News «заставил людей больше задуматься о правах человека и свободе выражения мнения в Гонконге».

«Мы будем отстаивать наш суверенитет, мы будем защищать ценности свободы и демократии, мы будем защищать региональный суверенитет и национальную безопасность, и мы будем поддерживать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Цай.

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(Репортаж Сары Ву) Дополнительный репортаж Бена Бланшара и Райана Ву в Пекине. Редакция Ким Кугл и Фрэнсис Керри

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