В новом видео ничего не говорится об обновленном интерфейсе аватара Phone 2.

Ничто не модернизирует культовый интерфейс Glyph на ее новом смартфоне Phone 2, который должен быть официально анонсирован 11 июля. Ютубер Маркес Браунли выложил файл Раннее рабочее видео С новым смартфоном предлагается всесторонний взгляд на переднюю часть мигающего индикатора, встроенного в заднюю часть телефона, и изменения, которые не были внесены в него по сравнению с телефоном 1 в прошлом году.

Хотя интерфейс Glyph использует почти такой же стиль, теперь он включает в себя больше областей светодиодного освещения, что должно позволить более детально контролировать световые эффекты телефона. На этот раз регионов почти в три раза больше: телефон 2 включает 33 региона по сравнению с 12 на телефоне 1.

Больше зон означает, что телефон может отображать свою громкость или ход своего таймера внутри изогнутой полосы света в верхней правой части задней панели телефона. Также планируется разрешить сторонним приложениям использовать эту световую полосу в качестве индикатора выполнения, а приложение Uber и индийский ресторан Zomato подписались на ее поддержку. Сами полосы также разделены на большее количество секций, хотя в них используется почти тот же дизайн, что и в прошлый раз.

Еще одна новая функция — это возможность назначить «основное приложение», и его уведомления будут подсвечивать верхнюю правую световую полосу на задней панели телефона. Так что, если вы хотите, чтобы ваш телефон 2 загорался для уведомлений WhatsApp, но не для Gmail или Instagram, теперь это должно быть возможно.

Телефон 2 сохраняет тот же базовый язык дизайна, что и Телефон 1, с некоторыми изменениями. Небелый вариант теперь скорее серый, чем черный, и Браунли отмечает, что на этот раз его спина более округлая. Если вас интересует белая версия, ничего не было показано на новой рекламной фотографии, размещенной в Твиттере. их сайткоторые мы включили ниже. READ Предстоящая функция Chrome устранит разрыв между всеми вашими устройствами.

Ничего Телефон 2 в бело-сером цвете. Фото: нет

Видео Браунли добавляет к множеству подробностей, о которых еще ничего не было объявлено о его телефоне 2 в последние недели, в том числе о том, что он будет поставляться с чистым кабелем USB-C, предлагать поддержку в течение 3 лет обновлений Android и 4 года обновлений безопасности, и будет будет работать на Snapdragon 8 Plus Gen 1. Важно отметить, что он также будет доступен в США, в отличие от своего предшественника. Вы можете прочитать полный список рекламы «Ничего о телефоне» в нашей трансляции «Телефон 2».