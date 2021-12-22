В новом году Blackpool Grand принимает на сцену лучшую русскую балетную труппу и знаменитых танцоров.

Русский государственный балет Сибири снова гастролирует в Великобритании по случаю 20-летия первого сезона труппы в Великобритании. Они исполнят икону с оркестром Российского государственного балета. балет Ромео и Джульетта, Лебединое озеро и Щелкунчик в Блэкпул Гранд в январе 2022 года.

Сибирская государственная русская балетная труппа, возглавляемая художественным руководителем Сергеем Бобровым и музыкальным руководителем Анатолием Чебурным, зарекомендовала себя как одна из ведущих балетных трупп России и приобрела международную репутацию. С момента своего первого рождественского сезона в St David’s Hall в Кардиффе в 2002 году компания завершила 18 туров по Великобритании и добилась всемирного успеха.

Сергей Бобров сказал: «Я рад вернуться в Великобританию в этом году. Отклик фанатов, где бы ни была представлена ​​компания, был ошеломляющим. Нам не терпится снова вернуться на сцену перед британской публикой».

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Русский государственный балет Сибири снова гастролирует по Великобритании. В январе 2022 года в сопровождении Оркестра Российского государственного балета они исполнят знаменитые балеты «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Большом Блэкпуле.

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За последние 40 лет для театра было создано более 100 оперных и балетных постановок, а выдающиеся танцоры со всей России отточили свое мастерство и мастерство в новых постановках вечной классики, таких как Щелкунчик, Лебединое озеро, Спящая красавица, Коппелия и La Fille mal Gardée.

Помимо заказа новых работ в России и за ее пределами, труппа специализируется на постановке полнометражных балетов ХХ века, таких как «Золушка», «Ромео и Джульетта», «Спартак», «Золотой век», «Моцарт», «Сальери», «Электра» и «Антигона».

Русский Государственный Балет в Сибири исполнит Ромео и Джульетту в большой Пятница 7 января в 19.30; «Лебединое озеро» в субботу 8 января в 14.30 и 19.30; и «Щелкунчик» в воскресенье, 9 января, в 14.30 и 19.30.

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