В новом отчете предлагается пригласить Россию вернуться на форумы по арктической безопасности.

“Каково это сегодня, Сдерживание и военная позерство – до некоторой степени единственный сигнал, который происходит в Арктике. Это может ускорить реализацию политики безопасности в будущем. Теперь перед Арктикой стоит дилемма безопасности. Арктические страны все больше признают это », – сказал профессор Об этом заявил Ларс Сунесс из Военно-морского колледжа США в интервью High North News.

Россия укрепляет свой военный потенциал в Арктике. Военные корабли и авиация союзников работают на Севере больше, чем за многие годы. Арктика все чаще характеризуется наращиванием военной мощи и военным присутствием, среди прочего, как выражение соперничества великих держав между Соединенными Штатами и Россией.

В то же время диалог по безопасности между Западом и Россией в регионе ограничен.

Раньше было очень важно поддерживать хороший диалог по политике безопасности через Форум руководителей обороны Арктики и Круглый стол сил безопасности Арктики, а также вести диалог в Совете НАТО и России. Однако на этих уровнях практически не наблюдается диалога. больше нет », – говорит Сунесс.

Ограниченный диалог безопасности

Вместе с доцентом Уолтером Барбриком из Военно-морского колледжа США Сонес опубликовал отчет, посвященный предотвращению конфликтов и существующим рамкам сотрудничества в области безопасности в Арктике.

Отчет Newport Arctic Scholars Initiative основан на вкладе нескольких ученых в области национальной безопасности и содержит ряд рекомендаций по укреплению и восстановлению многосторонних рамок.

Доступен весь документ Вот.

Все согласны с тем, что НАТО – не место Вести диалог и сотрудничество в области безопасности, которых не хватает Арктике. Они пишут, что стремление к усилению политической роли НАТО в Арктике, вероятно, усилит недоверие России и усилит нынешние представления России о расширении и окружении НАТО.

Вместо этого авторы доклада предлагают возобновить встречи с Россией в рамках Форума руководителей обороны Арктики. Ежегодные встречи высших военных руководителей Арктики позволяют обсуждать вопросы безопасности, которые пересекаются с проблемами Арктики.

«Форум предоставляет возможность для диалога, чтобы предотвратить недопонимание и непреднамеренное повышение безопасности», – написали они. В настоящее время встречи приостановлены после прекращения военного сотрудничества с Россией в 2014 году.

Согласно отчету, повторный созыв форума станет механизмом, который арктические страны смогут использовать для возобновления диалога на стратегическом военном уровне, повышения прозрачности и укрепления уверенности, чтобы противостоять вызовам безопасности, возникающим в результате недопонимания или непонимания.

Как недавно сообщили High North News, посол России по особым поручениям в Арктике Николай Корчунов хочет возобновить встречи между руководителями оборонных ведомств Арктики.

Россия поддерживает возобновление ежегодных встреч глав вооруженных сил арктических стран с целью предотвращения обострения военно-политической ситуации в Арктике. Это было бы эффективной мерой для укрепления доверия и безопасности в регионе », – говорит посол в Арктике.