В новом пульте Siri Remote нет акселерометра и гироскопа, что влияет на некоторые игры Apple TV.

Наряду с новым Apple TV шестого поколения, анонсированным во время специального мероприятия Apple во вторник, компания представила новую версию Siri Remote. Несмотря на новый дизайн, в новом пульте дистанционного управления Siri отсутствуют некоторые датчики, которые могут пропустить некоторые пользователи: акселерометр и гироскоп.

Новый пульт Siri Remote сильно отличается от своего предшественника, с алюминиевым корпусом и сенсорной панелью, заменяющей стеклянный трекпад для жестов tvOS. Apple также добавила кнопку питания и кнопку отключения звука, а также переместила кнопку Siri с правой стороны пульта дистанционного управления.

Мы уже знаем, что второе поколение Siri Remote, как его называет Apple, не имеет чипа U1 или какой-либо поддержки приложения Find My – вопреки тому, что предсказывали некоторые слухи, – но некоторые технологии также были удалены по сравнению с предыдущим. Siri Remote. .

Как отмечалось ранее Цифровые тенденции, В пульте Siri Remote, который поставляется с новым Apple TV, нет акселерометра и гироскопа. Эти датчики были добавлены в оригинальный пульт дистанционного управления Siri Remote Control, чтобы обеспечить новые игровые возможности, которые позволяют пользователям наклонять пульт дистанционного управления для выполнения определенных действий, как это возможно с iPhone или iPad.

Поскольку tvOS теперь поддерживает консоли Xbox и PlayStation, похоже, что Apple хочет побудить пользователей, которые хотят играть в игры на Apple TV, получить лучший игровой опыт с джойстиком, а не с помощью Siri Remote. Siri Remote первого поколения по-прежнему работает с новым Apple TV для тех, кто его предпочитает, но Apple больше не продает эту версию официально.

Предыдущие слухи уже предполагали это Apple работает над своей игровой консольюТак что это может быть еще одной причиной, по которой компания не продвигает Siri Remote в качестве опции для геймеров.

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