В новую бета-версию системного программного обеспечения PS5 добавлены две наиболее востребованные пользователями функции.

Наконец в этом году объемы своего рода наконец-то появятся в системном программном обеспечении PS5. Сони

Нативная поддержка 1440p также доступна в системных настройках.

Вы получите уведомление, когда участник группы начнет игру, к которой вы можете присоединиться.

Добавлена ​​новая опция, чтобы попросить поделиться своим экраном.

Sony добавила способ прямого сравнения стереорежима и 3D-звука при использовании наушников.

Существует улучшенный способ перейти непосредственно к вашей текущей активности в игре.

Наконец, вы можете отправлять голосовые сообщения и многое другое группам из этого предложения.

Sony начала тестировать обновление программного обеспечения, которое добавляет некоторые ключевые функции, о которых пользователи просили почти два года назад. Хотя в этом обновлении много обновлений — одно из самых важных с момента выпуска PS5 — выделяются две функции.

Во-первых, PS5 теперь поддерживает вывод 1440p через HDMI. Раньше он поддерживал 720p, 1080i, 1080p и 4K, поскольку это самые популярные разрешения телевизоров. Но многие геймеры хотели, чтобы PS5 работала на экранах настольных компьютеров с разрешением 1440p — то, что долгое время поддерживали и Xbox, и (очевидно) игровые ПК. К сожалению, выход PS5 с разрешением 1440p, похоже, не поддерживает VRR, как 1080p и 4K, что может не подойти определенной части пользователей.

На консоли довольно много игр, которые хорошо подходят для 1440p, тем более что 1440p было фактическим разрешением для многих игр для PS4 Pro, и это обычное разрешение для режимов производительности 60 или 120 кадров в секунду для некоторых игр для PS5. На этом этапе будут выводиться игры, поддерживающие исходное разрешение 1440p.

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Но для игр, которые обычно достигают 4K, Sony заявляет, что «может выиграть от улучшенного сглаживания за счет сверхнизкой субдискретизации для вывода до 1440p».

Другая важная особенность — это в основном папки с играми. Это то, что было представлено системным программным обеспечением PS4, но PS5 делает то же самое впервые. Sony называет их «Списки игр», и вы можете создать их из списка «Ваша коллекция». У вас может быть до 15 меню, в каждом из которых может быть до 100 игр. И не имеет значения, какую игру вы хотите добавить на диск, загружаемую игру или потоковую передачу: все они будут работать.

Трудно знать наверняка, просто Сообщение в блоге Сони, но эти папки отображаются только в разделе «Ваша группа», а не в виде «Закреплено» или на главном экране. Если вы в основном управляете своими играми и играете в них из этих представлений, вам может не повезти. Нам придется подождать, чтобы убедиться в этом.

Другие новые функции в обновлении системного программного обеспечения включают: диалоговое окно для сравнения стереозвука и 3D-звука в наушниках; Простой способ перейти к вашей текущей активности в играх, поддерживающих интерфейс активности PS5; Возможность запросить общий доступ к вашему экрану с кем-то из вашей группы; Новое уведомление, позволяющее напрямую присоединяться к играм, начатым членами вашей группы; Возможность мгновенно просматривать профили новых друзей; Способ отправки стикеров или голосовых сообщений людям в колоде базовой игровой карты.

Новые функции теперь доступны для бета-тестеров — но, к сожалению, только для бета-тестеров. Sony заявляет, что планирует развернуть его для всех пользователей в конце этого года.