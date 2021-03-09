В новых тестах PCMag скорость Verizon 4G превзошла 5G по всей стране

По данным Verizon, 4G, похоже, улучшается даже по сравнению с сетью 5G по всей стране. Новые тесты, проведенные PCMag’s Саша Седжан. После, после Твитнуть на прошлой неделе В знак того, что пользователи отключают сети 5G со своих телефонов для экономии заряда батареи, похоже, что есть много причин, по которым клиенты Verizon в настоящее время придерживаются 4G.

Дополнительный спектр имеет значение для Verizon 4G прямо сейчас, а не в C-диапазон спектра Об этом недавно писали в новостях. Это CBRS, группа частот, лежащих рядом с C-диапазоном Verizon. Заявка на торги CBRS в размере 1,89 млрд долларов Лицензии в прошлом году и недавно приобретенный спектр были задействованы для обслуживания 4G в определенных местах (вероятно, существуют технические причины, которые Сеган объясняет в своем сообщении, почему Verizon еще не использует этот спектр для 5G).

Компания Segan обнаружила две из этих точек и проверила скорость 4G с помощью CBRS по сравнению с 5G. За исключением сверхбыстрой широкополосной широкополосной связи 5G, 4G победил. В одном месте скорость загрузки 4G достигла 815 Мбит / с, в то время как 5G, основанная на совместном использовании динамического спектра (это широко распространенная, но более медленная разновидность, известная как DSS), не превышала 358 Мбит / с. Конечно, это был тест только для двух сайтов, но Сеган отмечает, что он сулит хорошие перспективы для тех улучшений, которых мы можем ожидать, когда C-диапазон станет доступным.

Так есть ли причина, по которой кто-то в Verizon будет поддерживать 5G активным вместо того, чтобы переключаться на 4G? Седжан мог бы сказать. «Если вы находитесь в месте с миллиметровыми волнами Verizon 5G« UWB », это довольно круто. UWB – это самая быстрая форма 5G, доступная сегодня. Но в общенациональном масштабе 5G в настоящее время не предлагает никаких функций. Я бы сказал, включите это прочь, если можно, и проверю через несколько месяцев, чтобы увидеть, улучшили ли они ситуацию “.

Именно спектр C-диапазона, скорее всего, будет иметь значение для Verizon 5G.

Хорошая сторона, конечно же, в том, что Verizon 4G действительно хорош, а для некоторых он даже улучшается. В долгосрочной перспективе именно спектр C-диапазона, скорее всего, будет иметь значение для Verizon 5G. «Если вы скоро покупаете телефон Verizon и заинтересованы в будущих характеристиках, убедитесь, что у него есть диапазон C», – говорит Сеган. В то же время, если вы не живете вблизи сверхширокого местоположения соты, вы, вероятно, можете отключить сеть 5G и заверить, что вы получаете максимально возможную производительность сети на данный момент.