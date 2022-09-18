В новых iPhone есть спутниковый модем Qualcomm и новые радиочипы Apple

САН-ЛУИС-ОБИСПО, Калифорния, 17 сентября (Рейтер) — Apple Inc. (ААПЛ.О) Модели iPhone 14 имеют Qualcomm Inc. (QCOM.O) Согласно анализу телефона, проведенному iFixit, и заявлению Apple, чип, который может общаться со спутниками, содержит специально разработанные плагины Apple, используемые в самой большой новой функции телефона.

Apple представила линейку iPhone 14 в пятницу. Одной из основных новых функций является возможность подключения к спутникам для отправки экстренных сообщений при отсутствии подключения к сети Wi-Fi или сотовой связи.

Ранее в этом месяце Apple заявила, что модели iPhone 14 имеют новое оборудование, которое делает возможной службу экстренных сообщений, которую Apple планирует включить с предстоящим обновлением программного обеспечения в ноябре. Apple не сообщила подробностей о спутниковом оборудовании.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

iFixit, компания из Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, которая разбирает iPhone и другую бытовую электронику, чтобы оценить, насколько легко их ремонтировать. Айфон 14 Про Макс Прототип в пятницу, демонстрирующий модемный чип Qualcomm X65.

Чип Qualcomm обеспечивает подключение 5G к сотовым сетям, но также может использовать так называемые группа n53который является диапазоном частот, используемым спутниками Globalstar. (ГСАТ.А).

Globalstar ранее в этом месяце объявила о сделке, по которой Apple приобретет до 85% пропускной способности спутниковой сети Globalstar, чтобы активировать новую функцию Apple для обмена сообщениями в чрезвычайных ситуациях.

В заявлении для Reuters в субботу Apple сообщила, что в iPhone 14 есть дополнительное проприетарное аппаратное и программное обеспечение для новой функции обмена сообщениями.

«iPhone 14 включает в себя выделенные радиочастотные компоненты и новое программное обеспечение, полностью разработанное Apple, которые вместе позволяют использовать экстренные вызовы SOS через спутник на новых моделях iPhone 14», — говорится в заявлении Apple.

Qualcomm не сразу ответила на запрос о комментариях.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительный отчет Стивена Неллиса в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния; Монтаж Лесли Адлер

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.