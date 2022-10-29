В Норвегии арестован подозреваемый в шпионаже в пользу России, который много лет учился в Канаде | шпионить

Подозреваемый российский шпион, выдававший себя за бразильского ученого перед его арестом на этой неделе Норвежским агентством внутренней безопасности, много лет учился в канадских университетах, специализируясь на вопросах безопасности в Арктике.

Человек, называвший себя Хосе Ассис Джаммария, работал исследователем в Университете Тромсё и был Его арестовали по подозрению во въезде в Норвегию под ложным предлогом. В пятницу генеральный прокурор Томас Блюм назвал имя этого человека Михаилом Микочиным, добавив, что Норвежское агентство внутренней безопасности «не уверено в его личности, но мы абсолютно уверены, что он не бразилец».

Исследователь сайта расследований Bellingcat сказал, что доказательства указывают на то, что Микошин является старшим офицером российской военной разведки.

«Отличная работа, Норвегия, ты поймал себя на полковнике ГРУ. [Russia’s military intelligence agency]Христо Гросев чирикать.

Между тем появились подробности о годах жизни мужчины. КанадаНа фоне слухов о том, что он использовал свое время в стране, чтобы создать легенду о своем поддельном удостоверении личности.

После его ареста Гунхильд Хоогенсен-Герф, профессор исследований в области безопасности в Университете Тромсё, сообщила The Guardian, что этот человек был назначен канадским профессором.

В 2015 году Хосе Ассис Джаммария получил степень бакалавра политологии в Карлтонском университете в Оттаве, специализируясь на международных отношениях со специализацией в области коммуникативных исследований.

В том же году он стал волонтером Новой демократической партии страны во время федеральных выборов, постучал в двери кандидата Шона Дивайна.

Девайн, который сейчас работает в городском совете, сказал местным СМИ, что ничего необычного в Химарии не было, кроме впечатляющего резюме и сильных разговорных навыков.

Подозреваемый переехал на запад и через три года окончил Университет Калгари со степенью магистра стратегических исследований.

«Студентов этой программы обучают профессора и инструкторы, а не военные профессионалы, чтобы они хорошо понимали движущие силы военных действий, безопасности и принятия стратегических решений», — говорится в заявлении университета.

Она добавила, что у подозреваемого не было уникального доступа к информации, но предупредила, что вопросы о возможном криминальном прошлом или мошенничестве с идентификацией являются прерогативой федерального правительства «в рамках иммиграционного процесса».

Сотрудники Центра военных, стратегических и стратегических исследований сообщили журналистам, что не звонили этому человеку, несмотря на то, что он использовал ряд рекомендаций из Канады, когда он подавал заявление о приеме на работу в Тромсё.

Подозреваемый интересовался арктической политикой и в 2019 г. опубликовано Статья в Naval Review о необходимости Канады создать постоянную военно-морскую базу на своих арктических землях, в которой утверждается, что скандинавские страны — и Россия — уже сделали это. Он также подчеркнул значительные инвестиции России в регион и отметил, что Канаде не хватает «политической воли», чтобы соответствовать другим странам, борющимся за место в Арктике.

«У нас нет возможности оценить ситуацию с безопасностью людей, отправляющих статьи, — мы просто оцениваем представленные материалы на основе их достоинств», — сообщила The Guardian по электронной почте редактор журнала Энн Гриффитс. «Люди присылают материал, и если он хороший/забавный, мы его публикуем».

Канада, наряду со странами Южной Америки, долгое время была площадкой советских и российских программ по созданию глубоко замаскированных личностей «незаконнорожденных» — Агенты, работающие тайно и без дипломатического прикрытиясказала Стефани Карвин, профессор международных отношений Карлтонского университета и бывший аналитик по национальной безопасности.

Она сказала, что отсутствие в стране централизованной системы учета рождений и смертей делает идентификацию относительно легкой.

Хотя этот случай показывает, что Россия не изменила радикально свою тактику, он также подчеркивает устойчивый характер «традиционного шпионажа».

«Вам по-прежнему нужен человеческий интеллект. Вам по-прежнему нужны люди, чтобы делать что-то для достижения цели или государственной цели. Даже если это очень традиционная тактика, она никогда не исчезнет».

Карвин говорит, что она подозревала, что время, которое русские провели в Канаде, использовалось для разработки глубокого прикрытия или поддержки, известной как «легенда», для потенциальных зарубежных миссий.

«Канада, в целом, нечеткая страна. Это хорошее место, чтобы отшлифовать свою легенду, не поднимая слишком много красных флажков». «Весь смысл легенды в том, что вы вообще не хотите прилипать. Вы хотите выглядеть очень скучно и просто. Канада вписывается».