В Норильске собрана партия БелАЗов весом около 55 тонн.

Минск, 23 апреля. / Белта /. Практически в российском городе Норильске собрана большая партия новых автомобилей БелАЗ, предназначенных для работы в арктических условиях, сообщает пресс-служба Белорусского автомобилестроительного предприятия «БелАЗ».

На сборку 20 55-тонных самосвалов ушло около четырех месяцев, или около 4-5 дней на грузовик. Шеф-монтажом занимались специалисты ООО «БелТрансЛогистик», официального представителя БелАЗа в регионе.

Это уникальная группа грузовиков массой 55 тонн, построенная по спецификациям местных инженеров. Он рассчитан на работу при температуре воздуха до 50 градусов ниже нуля, при сильном ветре и снегопаде. Автомобили отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и хорошей экономией топлива и смазочных материалов.

В конце апреля грузовики БелАЗ 7555В будут отправлены на стратегические объекты ГОК «Норникель» на полуострове Таймыр в Красноярском крае, Россия. Грузовики будут использоваться в ряде проектов гражданского строительства.

Публичное акционерное общество (ОАО) БелАЗ является управляющей компанией холдинга БелАЗ. БелАЗ – мировой лидер в производстве грузовых автомобилей и тягачей для горнодобывающей и гражданской промышленности. БелАЗ занимает около 30% мирового рынка грузовых автомобилей с очень большой грузоподъемностью. Компания производит самый большой в мире грузовой автомобиль грузоподъемностью 450 тонн.