В ноябре в Дубае пройдет 20 международных спортивных мероприятий, в том числе четыре чемпионата мира.

В ноябре в Дубае пройдет 111 спортивных мероприятий, в том числе 20 крупных международных мероприятий, четыре из которых – чемпионаты мира – 25-й чемпионат мира по карате, чемпионат мира по боулингу IBF, чемпионат мира ФИДЕ по шахматам и чемпионат мира Twenty20 среди мужчин.

Ноябрь также увидит лучших игроков European Tour из Race to Dubai в финальном событии сезона, чемпионате мира DP World Championship стоимостью 9 миллионов долларов в Jumeirah Golf Estates с 18 по 21 ноября, а восемь лучших команд из Beach World Football на песках. of Kite Beach будут бороться за славу на 10-м Кубке Technotry Cup для InterContinental Beach Soccer Dubai.

В велосипедный календарь Дубая также добавлено захватывающее нововведение – Giro d’Italia Criterium, короткая гонка из 30 кругов, которая состоится 6 ноября в рамках Expo 2020 Dubai на трассе протяженностью 2,1 км. .

Под патронатом Его Высочества шейха Мансура бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, председателя Совета по спорту Дубая, во вторник в Дубае на пляже Кайт стартовал 10-й Межконтинентальный кубок Technotry по пляжному футболу, в котором приняли участие восемь лучших игроков мира. команды, в том числе два финалиста чемпионата мира по пляжному футболу 2021 FIFA, Россия и Япония, в бою.

Россия и Япония разделены в одной группе B, вместе с трехкратными чемпионами Дубая, Ираном и Парагваем, в то время как Объединенные Арабские Эмираты встретятся с европейскими державами Португалией и Испанией и африканскими чемпионами Сенегалом за два места в полуфинале группы. А.

Две группы сыграют три дня четвертьфинальных матчей, затем полуфинал в пятницу и финал в субботу, 6 ноября.

Спортивный комплекс Хамдан, одна из самых популярных спортивных арен в мире, будет находиться в центре внимания с 16 по 21 ноября, когда в нем пройдет еще одно крупное международное мероприятие – 25-й чемпионат мира по карате.

Ожидается, что на мероприятие в Дубае приедут более 1200 спортсменов, а также более 1200 делегатов, официальных лиц и технический персонал. 25-й чемпионат мира по карате в истории станет крупнейшим по количеству участников.

Международные звезды боулинга будут здесь в этом месяце, поскольку Дубайский боулинг-центр принимает чемпионат мира Международной федерации боулинга с 6 по 26 ноября. Всего в турнире приняли участие 512 игроков из 46 стран, в том числе 247 участников турнира. Элитный чемпионат мира (6-15 ноября), 217-й чемпионат мира в категории ветеранов (18-26 ноября) среди юношей 55-65 лет, 48-й чемпионат мира по паралимпийской паралимпии (для инвалидных колясок) (12-16 ноября).

сцена для гольфа

Тем временем зрители вернутся к сезону Европейского тура, который завершится на чемпионате мира DP в Дубае, где 50 лучших игроков будут участвовать в рейтинге Дубая в партнерстве с Rolex на поле Earth Course в Jumeirah Golf Estates, борясь за 9 миллионов долларов США. призовая доля.

DP World Golf Championships также снова примет финал Европейской ассоциации гольфистов с ограниченными возможностями (EDGA) в Дубае с 19 по 20 ноября.

Любители гольфа в Дубае также смогут увидеть лучших любителей гольфа на 12-м чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона среди любителей, который пройдет в Dubai Creek Golf & Yacht Club с 3 по 6 ноября.

Спорт на Expo 2020 Dubai

Между тем, Expo 2020 Dubai примет чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 2021 года с 24 ноября по 16 декабря, где норвежский чемпион мира Магнус Карлсен будет защищать свой титул против российского претендента Яна Непомнящего. Параллельно пройдет международный чемпионат по шахматам имени Хамдана бин Рашида Мастерс.

Столкновение между лучшими гроссмейстерами игры подчеркивает разнообразный и вдохновляющий календарь Expo 2020. Два игрока сразятся за денежный приз в размере 9 миллионов дирхамов в выставочном центре Дубая и сыграют 14 матчей, чтобы выбрать нового чемпиона мира.

Expo 2020 Dubai также примет Giro d’Italia Criterium, захватывающую новую велогонку, организованную Советом по спорту Дубая и RCS Sport при поддержке MadeinItaly.gov.it.

Некоторые из лучших гонщиков мира примут участие в гонках, в том числе победитель Джиро д’Италия 2021 года Эган Берналь (INEOS Grenadiers); трехкратный чемпион мира по шоссейным гонкам UCI Питер Саган (BORA hansgrohe); девятикратный победитель этапа Гранд-тура Элиа Вивиани (Cofidis); Жоффри Бушар, удостоенный награды “Джиро д’Италия” 2021 года; и двукратный чемпион мира UCI ITT Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers), победитель шести этапов Джиро д’Италия.

Чемпионат мира по футболу T20 продолжается

20-й чемпионат мира ICC, проходящий в Объединенных Арабских Эмиратах, продолжится 17 матчей, шесть из которых в Дубае, которые состоятся в этом месяце, включая полуфинальные матчи 10 ноября (Абу-Даби) и 11 ноября (Дубай). Определение новых чемпионов мира в категории T20 состоится 14 ноября на Международном стадионе в Дубае.

Индийские болельщики отчаянно надеются, что их команда по крикету сможет повернуть свои неудачи и пройти через этапы плей-офф, но подопечные Вирата Кохли столкнулись с трудной задачей, проиграв в первых двух матчах сначала Пакистану, а затем Новой Зеландии. Индийской команде предстоит не только выиграть оставшиеся матчи Super 12 – против Афганистана 3 ноября, против Шотландии 5 ноября и Намибии 8 ноября – но и надеяться, что другие результаты в их группе будут в их пользу.

Азиатские отборочные к чемпионату мира по регби-7 в 2022 году пройдут в Dubai Sports City с 19 по 20 ноября. Восемь лучших мужских и женских команд Азии будут бороться за по два билета для участия в чемпионате мира.

Принимающие ОАЭ вместе с азиатскими державами поместили Японию, Шри-Ланку и Китай в группу B мужской квалификации, а Южная Корея, Гонконг, Филиппины и Малайзия попали в группу A. Таиланд и Филиппины попали в группу A, в то время как Китай, Гонконг, Шри-Ланка и Малайзия были отправлены в Группу B “.

Матчи по пулу проходят в первый день, а полуфиналы и финалы – во второй. Две лучшие команды из каждой группы сыграют в полуфинале, а четыре участника получат право на участие в финале чемпионата мира по регби 2022 года по регби, который состоится в Кейптауне, Южная Африка, с 9 по 11 сентября. В бою участвуют 24 мужские команды и 16 женских команд.

Dubai Padel Cup соберет вместе 16 лучших игроков в падел в мире, в том числе номер один в мире Хуан Леброн Чинкуа и номер 5 Фернандо Белластегин, на трехдневные захватывающие соревнования в Emirates Towers со 2 по 4 ноября, пока Ski Dubai проведет соревнования. В торговом центре Mall of the Emirates с 19 по 20 ноября в Дубае пройдет Открытый чемпионат Азии по горным лыжам 2021 года.

Другие международные мероприятия, проведенные в Дубае в этом месяце, включали чемпионат по арабскому бильярду и снукеру, который запланирован на 2-10 ноября. Чемпионат Западной Азии по бильярду и снукеру с 13 по 23 ноября; 6 ноября на открытой арене в отеле Jumeirah Beach Hotel состоится чемпионат MMA PaRUS Fight Championship, в котором будут представлены два титульных боя в ночь с шестью картами, а также выступление рэпера Моргенштерна.