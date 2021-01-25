В обновлении Cyberpunk 2077 появилась ошибка, которая сломала игру

Cyberpunk 2077 игра 1.1 обновить Он должен был быть пойман Бурная игра В дороге К искуплению. Вместо этого он, кажется, придумал собственный набор проблем. для каждого Eurogamer, Игроки обнаружили ошибку, которая нарушает работу игры. Cyberpunk 2077 игра Миссия «Вниз по улице». Чтобы продвинуть миссию вперед, вашему персонажу должен позвонить неигровой персонаж по имени Горо Такемура (на фото выше). К сожалению, как и сейчас, Такемура позвонит Ви, но ничего не скажет, из-за чего вы не сможете продвинуться в миссии, тем самым продвинув основную историю.

Мы работаем над проблемой, из-за которой разговор с Такемурой мог не начаться, пока вы искали “Вниз по улице” для Вставить твит Он планирует выпустить срочное исправление, которое будет устранено как можно скорее.

А пока есть обходной путь 👇https://t.co/ujjxb8snGu – CD PROJEKT RED CS (CDPRED_Support) 25 января 2021 г.

CDPR заявила, что работает над срочным исправлением проблемы, которую она планирует выпустить «как можно скорее». Мы обновим эту статью, как только она будет опубликована. Между тем студия поделилась Решение Вы можете использовать его, чтобы обойти проблему, но вам нужно будет сэкономить раньше. Как вы понимаете, ошибка Такемуры – одна из причин появления версии 1.1. Он не упал хорошо С участием Киберпанк 2077 Игроки. Когда CDPR сломался Расписание обновлений Ранее в этом месяце было заявлено, что грядущее обновление игры 1.2 будет включать в себя более существенные исправления и улучшения.