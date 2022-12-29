В Одессе снесли памятник Екатерине Великой — ARTnews.com

Статуя русской императрицы XVIII века Екатерины Великой в ​​одночасье убрали из поля зрения публики в портовом городе Одесса. УкраинаКампания по очистке общественных мест от памятников России, Sky News сообщил.

Высокая статуя Екатерины, основательницы Одессы в 1794 году, первоначально была возведена в 1900 году, но в 2007 году городской совет переустановил ее на центральной площади. Он находился на хранении с тех пор, как был свергнут большевиками в 1920 году.

В конце ноября одесские власти снова согласились снести памятник после того, как более половины жителей города проголосовали за его снос в онлайн-опросе. Около 30 процентов проголосовали за то, чтобы остаться в новом историческом контексте, и небольшой процент проголосовал за то, чтобы оставить его без изменений.

Статуя под названием Памятник основателям Одессы А облик многих деятелей имперского прошлого России перенесут с Екатерининской площади в Одесский музей изобразительных искусств.

С тех пор, как российская армия вторглась в страну в феврале, украинцы «дерусифицировали» ее города. В Киеве, столице Украины, имена известных российских и советских деятелей были удалены с улиц, станций метро и достопримечательностей и заменены именами, отражающими историю Украины. В Николаеве сняли памятник Пушкину, а в Харькове власти переименовали несколько станций, в том числе остановку в честь Льва Толстого. Однако некоторые украинцы в пророссийском западном регионе страны выступили против этой кампании.

Российские статуи были испорчены или удалены по всей Украине, что повторяет глобальное движение за снос памятников, связанных с колониальной эпохой. В апреле, киевские власти испортили бронзовую скульптуру двух рабочих с медалью на центральной площади города, подаренную Украине советским правительством. Был демонтирован еще один памятник советской эпохи, большая титановая арка в форме радуги, названная Аркой дружбы народов.

«Сейчас у нас есть уникальная возможность решить вопрос с этими улицами и строениями», — заявил в апреле секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. «Никто не хочет снимать с полок библиотек книги русских классиков или мешать людям ходить на концерты Рахманинова. Но вопрос с названиями улиц и памятниками должен быть решен.