В оккупированных городах России прогремели мощные взрывы

Два крупных города на юге Украины, оккупированные Россией, подверглись мощным взрывам, в результате которых несколько человек получили ранения, в том числе назначенный Россией начальник полиции, и были повреждены армейские казармы. Пишет Наталья Васильева.

В Мариуполе Михаил Москвин, назначенный начальником полиции России, был ранен в результате взрыва его автомобиля в понедельник утром. Лидер сепаратистов Эдуард Басурин сообщил РИА Новости, что уже разговаривал с мужчиной, который подтвердил, что пережил нападение с легкими травмами.

Вадим Бойченко, украинский мэр города в изгнании, в своем заявлении в понедельник приписал нападение «мариупольскому сопротивлению».

В Мелитополе, стратегическом городе между Крымом и материковой Украиной, ссыльный мэр Иван Федоров сообщает о нападении на здание, которое служило казармами для российских войск. Но местные власти списали это на бомбежку, а не на бомбу.

На кадрах с места происшествия видно одноэтажное здание, лежащее в руинах рядом с главным зданием, все окна которого, похоже, выбиты.

Оккупационная администрация в Мелитополе отрицала какую-либо связь с армией и заявила, что атака была направлена ​​против профессионального колледжа, где, как сообщается, учатся студенты.

Губернатор области заявил в понедельник, что это произошло в результате бомбардировки Россией города Словенск на востоке Украины, по меньшей мере два человека погибли и более двух десятков получили ранения.