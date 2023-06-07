В ООН Украина и Россия обвиняют друг друга в прорыве плотины, США «не уверены»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 6 июня (Рейтер) — Соединенные Штаты заявили во вторник, что неясно, кто несет ответственность за прорыв плотины в Украине, но Украина сделала это по отношению к своему народу и региону. , Киев и Москва обвинили друг друга в катастрофе.

15 членов ООН Совет Безопасности во вторник спустил воду через массивную дамбу на реке Днепр, которая разделяет противоборствующие силы на юге Украины, по просьбе как России, так и Украины.

На вопрос, знали ли Соединенные Штаты, кто несет ответственность, Роберт Вуд, заместитель посла США в Организации Объединенных Наций, сказал журналистам перед заседанием совета: «Мы не знаем наверняка, и мы надеемся получить больше информации в ближайшие дни. .»

«Но, я говорю, да ладно… почему Украина делает это со своей территорией и людьми, затапливает свою землю, вынуждая десятки тысяч людей покидать свои дома — это бессмысленно», — сказал Вуд.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил ранее во вторник, что у международной организации нет независимой информации о том, как взорвалась плотина, но назвал это «еще одним катастрофическим последствием российского вторжения в Украину».

Несколько членов Совета Безопасности на заседании во вторник настаивали на том, что кризиса не было бы, если бы Россия не вторглась в соседнюю Украину в феврале прошлого года.

российская ООН Посол Василий Небензя обвинил Украину в попытке создать «благоприятные возможности» для перегруппировки своих воинских частей для перехода в контрнаступление без предоставления доказательств.

«Запланированная Киевом диверсия против объекта критической инфраструктуры чрезвычайно опасна и может быть квалифицирована как военное преступление или террористический акт», — заявил Небензя совету.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обвинил Россию в «теракте против критически важной инфраструктуры Украины», не предоставив доказательств.

«Взорвать его артиллерийским обстрелом извне было как-то физически невозможно — его разрезали российские оккупанты, и они его взорвали», — сказал Кислица.

«Грязность этой катастрофы можно будет в полной мере ощутить только в ближайшие дни», — заявил в Совете Безопасности заместитель главы ООН Мартин Гриффитс.

«Но уже сейчас ясно, что это будет иметь серьезные и далеко идущие последствия для тысяч людей на юге Украины по обе стороны линии фронта, потерявших свои дома, еду, безопасную воду и средства к существованию», — добавил он.

Отчет Майкла Николлса; Под редакцией Исмаила Шакила и Джейми Фрида

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