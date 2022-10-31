В Опере Сан-Франциско возвращение к русской отсылке и память об «Онегине» — The Vacaville Reporter

Хорошая новость об оперной премьере знаменитой постановки Роберта Карсена по пьесе Чайковского «Евгений Онегин» в Сан-Франциско заключается в том, что она знаменует собой возвращение русской ссылки на труппу после 14-летнего перерыва.

Насколько мне известно, никто из руководителей труппы так и не объяснил причину долгого отсутствия такой важной части оперного очарования, но это, безусловно, было упущено из виду.

Несколько других рекомендуемых спектаклей «Онегина» Питера МакКлинтока — произведения 1879 года, которое считается самой известной оперой России, вдохновленной одноименным поэтическим романом Пушкина, — шли до 14 октября в Мемориальном оперном театре войны Питера МакКлинтока.

Лучшая новость — яркое и серьезное пение американского тенора Эвана Лероя Джонсона в роли Ленского, друга Онегина, которого он убивает на дуэли во втором акте, вызванной ревностью между ними.

В своей песне перед смертоносной перестрелкой Джонсон — один на сцене и движимый меланхолическим предисловием, когда он стоит на простой площадке Майкла Левина, которая представляет собой не что иное, как трехстороннюю 50-футовую белую висячую пластиковую каплю — поет своего прошлого и беззаботной юности. Его голос то наполнен сожалением, то чарующей лиричностью, то тревогой за потерю Ольги, своей подруги, увенчанной жалостью.

Он заслужил и заслужил самые громкие аплодисменты во второй половине дня, когда дирижер Василис Христопулос (дебютировавший в Америке) остановил свое почти трехчасовое выступление на подиуме, чтобы максимально использовать характерный результат Чайковского, заключающийся в его психологической проницательности и эмоциональном воздействии. и естественно разговорный. Короче говоря, публику развлекают уже около 140 лет.

Джонсону также досталась песня Act 1 от юношеской страсти к жизни и Ольге, но его утонченное искусство не оставило отличительного следа вплоть до сцены перед дуэлью.

Также следует отметить русское сопрано Евгению Моравьеву в роли Татьяны, которая с первого взгляда на него (привет, это опера) влюбляется в Онегина, в основном несчастного горожанина в буржуазной сельской местности Татьяны за пределами Санкт-Петербурга.

Одна на сцене в главе 1, с фальшивыми бумагами, окружающими ее кровать на гигантской сцене, песня «Сцена письма», в которой она пишет длинное любовное письмо Онегину, но не осмеливается перечитать, голос Моравии плывет и искрится по мере того, как музыка становится лирической и задумчивой, поддерживается флейтами, кларнетами, трубами и басовыми нотами. В свое время она совсем зазналась и надела ночную рубашку, радостно пританцовывая при лунном свете, бросая листья и воображая настоящую, давнюю любовь с Онегиным.

Конечно же, канадский бас-баритон Гордон Пейнтер, чей вокальный диапазон идеально подходит ему за хладнокровную замкнутую манеру поведения, увенчанную искусно скроенными нарядами, а иногда и цилиндром. В нескольких тактах музыки он разбил книжные и незрелые мечты Татьяны только для того, чтобы выжить после дуэли и встретиться с ней через несколько лет во время сцены бала в Санкт-Петербурге. Бас Ферруччо Форланетто.

Его пение в песне рассказывает Онегину о том, сколько красоты и любви принесла в его жизнь Татьяна, что вызвало вторую по величине волну аплодисментов днем. В полном костюме и с разнообразным девизом Форланетто умело передал свою любовь к жене, имея при этом благородный вид на сцене.

Вскоре после этого Онегин из Бинтнера признается в любви к Татьяне, но, выражая влечение к Онегину, которое все еще сохраняется, он говорит ему, что она не предаст своего мужа.

И опускается занавес над одиноким Онегиным, ошеломленным тем, что сначала отказался от ее любви и глубоко сожалел об этом, дорого платит за свой поступок.

Было бы упущением, если бы я не признал тонкий, но монументальный вокал американской меццо-сопрано Ронеты Миллер в роли медсестры Татьяны Филипповны; Плавность подачи и драматический порыв заметны и в вокале русской меццо-сопрано Иголи Ахметчиной, сыгравшей Ольгу, сестру Татьяны.

если вы идете

«Евгений Онегин» проходит в 19:30 в субботу и 6 октября, в 14:00 9 октября и в 19:30 11 и 14 октября в Военном мемориальном оперном театре, 301 Ван Несс-стрит. Билеты стоимостью от 10 долларов США (парковка) до 408 долларов США можно получить по телефону (415) 864-3330 или на сайте sfopera.com. Билеты на Opera for the Bay по цене 10 долларов США можно приобрести во время сезона, посвященного столетию Оперы Сан-Франциско. Звоните или выходите онлайн.