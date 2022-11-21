В Опере Сан-Франциско возвращение к русскому репертуару и «Онегин» на память — The Vacaville Reporter

Хорошая новость о премьере знаменитой постановки Роберта Карсона по опере Чайковского «Евгений Онегин» в Опере Сан-Франциско заключается в том, что она знаменует возвращение русского репертуара в труппу после 14-летнего перерыва.

Насколько мне известно, никто из руководителей труппы так и не объяснил причину долгого отсутствия столь важной составляющей привлекательности оперы, но она, безусловно, была упущена из виду.

Многие другие рекомендуемые Питером МакКлинтоком постановки «Онегина» — произведения 1879 года, считающегося самой известной оперой России и вдохновленного одноименным поэтическим романом Пушкина, — шли до 14 октября в Мемориальном оперном театре войны.

Хорошей новостью является яркое, серьезное пение американского тенора Эвана Лероя Джонсона в роли Ленского, друга Онегина, который убивает его на дуэли во втором акте, вызванной ревностью между ними.

В своей песне перед смертельной перестрелкой Джонсон — один на сцене и вдохновленный меланхоличным прологом, когда он стоит на минималистской декорации Майкла Левина, которая представляет собой немногим более трех сторон, 50-футовую белую пластиковую подвесную каплю — поет его прошлое и его беззаботная юность. Его голос то и дело полон сожаления, чарующей лиричности и тревоги по поводу утраты Ольги, друга, увенчанного жалостью.

Он заработал и заслужил самые громкие аплодисменты во второй половине дня, удерживая дирижера Василиса Христопулоса (дебютировавшего в Америке) во время его почти трехчасового выступления на подиуме за то, что максимально использовал авторскую партитуру Чайковского за то, что он был психологически проницательным и трогательным. разговорный. Короче говоря, он пользуется популярностью уже около 140 лет.

У Джонсона также был хит первого акта «Юношеская страсть к жизни» и «Ольга», но его утонченное мастерство не произвело заметного впечатления до сцены перед дуэлью.

Также примечательна русская сопрано Евгения Муравива в роли Татьяны, которая с первого взгляда (привет, это опера) влюбляется в Онегина, в основном несчастного горожанина в буржуазной деревне Татьяны за пределами Санкт-Петербурга.

Одна на сцене в первом акте, с фальшивыми бумагами вокруг кровати на огромной сцене, песня «Сцена письма», в которой она пишет длинное любовное письмо Онегину, но не решается перечитать его, голос Муравивы плывет и мерцает. по мере того как музыка становится лирической и задумчивой, Поддержанной флейтами, кларнетами, трубами и клавесином. В свое время она совсем задиристая и в ночной рубашке, радостно танцует при лунном свете, швыряет бумаги и воображает настоящую, многолетнюю любовь с Онегиным.

Конечно, канадский бас-баритон Гордон Пентнер, чей вокальный диапазон идеально сочетается с его хладнокровной, отчужденной манерой поведения, увенчан искусно сшитой одеждой и случайным цилиндром. В нескольких музыкальных тактах он разбивает книжные и незрелые мечты Татьяны только для того, чтобы жить после дуэли и встретиться с ней через несколько лет во время сцены бала в Санкт-Петербурге, где она выходит замуж за принца Гриммина, которого изображает итальянец. Бас Ферруччо Форланито.

Именно его пение в песне, повествующей Онегину о том, сколько красоты и любви принесла Татьяна в его жизнь, вызывает вторую по величине волну аплодисментов за день. В полном костюме и пестрых мотивах Фурланито умело передал свою любовь к жене, сохраняя при этом джентльменский вид на сцене.

Вскоре после этого Онегин признается от Бинтнера в любви к Татьяне, но, выражая непреходящее влечение к Онегину, говорит ему, что она не предаст своего мужа.

И занавес падает на одинокого Онегина, обезумевшего оттого, что он изначально отверг ее любовь и, глубоко сожалея об этом, дорого платит за свой поступок.

Было бы упущением не отметить мягкий, но объемный вокал Рониты Миллер, няни Татьяны Филиппьевны; А также плавное вступление и драматический порыв, проявленные в пении русской меццо-сопрано Иголи Ахметчиной, сыгравшей Ольгу, сестру Татьяны.

если вы идете

«Евгений Онегин» будет проходить в 19:30 в субботу и 6 октября, в 14:00 9 октября и в 19:30 11 и 14 октября в Мемориальном военном оперном театре на улице Ван Несс, 301. Билеты стоимостью от 10 долларов США (стоячий зал) до 408 долларов США можно получить по телефону (415) 864-3330 или на сайте sfopera.com. Билеты на «Оперу для залива» по цене 10 долларов США можно приобрести во время сезона столетия Оперной труппы Сан-Франциско. Звоните или выходите онлайн.