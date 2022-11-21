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В Опере Сан-Франциско возвращение к русскому репертуару и «Онегин» на память — The Vacaville Reporter

21 ноября, 2022
Apollinariya Soloveva

Хорошая новость о премьере знаменитой постановки Роберта Карсона по опере Чайковского «Евгений Онегин» в Опере Сан-Франциско заключается в том, что она знаменует возвращение русского репертуара в труппу после 14-летнего перерыва.

Насколько мне известно, никто из руководителей труппы так и не объяснил причину долгого отсутствия столь важной составляющей привлекательности оперы, но она, безусловно, была упущена из виду.

Многие другие рекомендуемые Питером МакКлинтоком постановки «Онегина» — произведения 1879 года, считающегося самой известной оперой России и вдохновленного одноименным поэтическим романом Пушкина, — шли до 14 октября в Мемориальном оперном театре войны.

Хорошей новостью является яркое, серьезное пение американского тенора Эвана Лероя Джонсона в роли Ленского, друга Онегина, который убивает его на дуэли во втором акте, вызванной ревностью между ними.

Канадский бас-баритон Гордон Пентнер (слева) в роли Онегина в опере «Евгений Онегин», а американский тенор Эван Лерой Джонсон в роли Ленского в премьере оперы Чайковского в постановке Роберта Карсона на Западном побережье, которая продлится до 14 октября в Мемориальном оперном театре войны. . (Фото предоставлено оперой Сан-Франциско/Кори Уивером)

В своей песне перед смертельной перестрелкой Джонсон — один на сцене и вдохновленный меланхоличным прологом, когда он стоит на минималистской декорации Майкла Левина, которая представляет собой немногим более трех сторон, 50-футовую белую пластиковую подвесную каплю — поет его прошлое и его беззаботная юность. Его голос то и дело полон сожаления, чарующей лиричности и тревоги по поводу утраты Ольги, друга, увенчанного жалостью.

Он заработал и заслужил самые громкие аплодисменты во второй половине дня, удерживая дирижера Василиса Христопулоса (дебютировавшего в Америке) во время его почти трехчасового выступления на подиуме за то, что максимально использовал авторскую партитуру Чайковского за то, что он был психологически проницательным и трогательным. разговорный. Короче говоря, он пользуется популярностью уже около 140 лет.

У Джонсона также был хит первого акта «Юношеская страсть к жизни» и «Ольга», но его утонченное мастерство не произвело заметного впечатления до сцены перед дуэлью.

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Также примечательна русская сопрано Евгения Муравива в роли Татьяны, которая с первого взгляда (привет, это опера) влюбляется в Онегина, в основном несчастного горожанина в буржуазной деревне Татьяны за пределами Санкт-Петербурга.

Одна на сцене в первом акте, с фальшивыми бумагами вокруг кровати на огромной сцене, песня «Сцена письма», в которой она пишет длинное любовное письмо Онегину, но не решается перечитать его, голос Муравивы плывет и мерцает. по мере того как музыка становится лирической и задумчивой, Поддержанной флейтами, кларнетами, трубами и клавесином. В свое время она совсем задиристая и в ночной рубашке, радостно танцует при лунном свете, швыряет бумаги и воображает настоящую, многолетнюю любовь с Онегиным.

Конечно, канадский бас-баритон Гордон Пентнер, чей вокальный диапазон идеально сочетается с его хладнокровной, отчужденной манерой поведения, увенчан искусно сшитой одеждой и случайным цилиндром. В нескольких музыкальных тактах он разбивает книжные и незрелые мечты Татьяны только для того, чтобы жить после дуэли и встретиться с ней через несколько лет во время сцены бала в Санкт-Петербурге, где она выходит замуж за принца Гриммина, которого изображает итальянец. Бас Ферруччо Форланито.

Именно его пение в песне, повествующей Онегину о том, сколько красоты и любви принесла Татьяна в его жизнь, вызывает вторую по величине волну аплодисментов за день. В полном костюме и пестрых мотивах Фурланито умело передал свою любовь к жене, сохраняя при этом джентльменский вид на сцене.

Канадский бас-баритон Гордон Пентнер (слева) — Онегин. "Евгений Онегин" В конце концов он убивает своего друга Ленски, которого играет американский тенор Эван Лерой Джонсон, в сцене из второго акта премьеры на Западном побережье оперы Сан-Франциско в постановке Роберта Карсона по классике Чайковского, которая шла до 14 октября в Мемориальной опере. дом. (Фото предоставлено оперой Сан-Франциско/Кори Уивером)
Канадский бас-баритон Гордон Пентнер (слева) играет Онегина в опере «Евгений Онегин» и в конечном итоге убивает своего друга Ленского, которого играет американский тенор Эван Лерой Джонсон, в сцене из второго акта премьеры на Западном побережье в постановке Роберта Карсена. фильм. Спектакль «Классика Чайковского из оперы Сан-Франциско» продлится до 14 октября в Мемориальном оперном театре войны. (Фото предоставлено оперой Сан-Франциско/Кори Уивером)

Вскоре после этого Онегин признается от Бинтнера в любви к Татьяне, но, выражая непреходящее влечение к Онегину, говорит ему, что она не предаст своего мужа.

И занавес падает на одинокого Онегина, обезумевшего оттого, что он изначально отверг ее любовь и, глубоко сожалея об этом, дорого платит за свой поступок.

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Было бы упущением не отметить мягкий, но объемный вокал Рониты Миллер, няни Татьяны Филиппьевны; А также плавное вступление и драматический порыв, проявленные в пении русской меццо-сопрано Иголи Ахметчиной, сыгравшей Ольгу, сестру Татьяны.

если вы идете
«Евгений Онегин» будет проходить в 19:30 в субботу и 6 октября, в 14:00 9 октября и в 19:30 11 и 14 октября в Мемориальном военном оперном театре на улице Ван Несс, 301. Билеты стоимостью от 10 долларов США (стоячий зал) до 408 долларов США можно получить по телефону (415) 864-3330 или на сайте sfopera.com. Билеты на «Оперу для залива» по цене 10 долларов США можно приобрести во время сезона столетия Оперной труппы Сан-Франциско. Звоните или выходите онлайн.

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