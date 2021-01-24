В Оранжевале в результате пожара в гараже погибла женщина

По данным пожарного округа Сакраменто, в субботу в результате пожара в гараже в Оранджвилле погибла женщина. По словам официальных лиц, пожар начался около 17:45 в доме в Mangrove Court и упал около 18:00. Вскоре после этого женщина была обнаружена мертвой дома, сообщили официальные лица. Было действительно слишком поздно », – сказал Гэри Хилл, который тоже плачет, и он также является дипломированной медсестрой. Хилл говорит, что сломал дверь дома жертвы, чтобы попытаться спасти ее. Но густой черный дым окутал его. Хилл сказал плача: «Я назвал ее имя и крикнул ее имя, Мэри, Мэри, давай, давай Мэри». «Я надеялся, что она подползет к двери, и … она не ответила … Если бы это было за пять минут до этого, я бы знаю, что мог бы вытащить его ». Причина пожара все еще расследуется.« Мы хотим напомнить всем, что в их доме есть дымовые извещатели, и у нас нет ничего в гараже рядом с водонагревателем или открытая контрольная лампа, которая легко воспламеняется », – сказал Крис Вестал, представитель Sacramento Metro Fire. Хилл сказал KCRA 3, что жертвой был соседский любимец, учитель на пенсии, который был вдохновением и другом одновременно. Эти двое планировали вместе поужинать в ту ночь перед трагедией. «Мир потерял прекрасного человека», – сказал Хилл. «Мы будем очень по ней скучать».

По данным пожарного округа Сакраменто, в субботу в результате пожара в гараже в Оранджвилле погибла женщина.

По словам официальных лиц, пожар начался около 17:45 в доме в Mangrove Court и упал около 18:00.

Власти заявили, что женщина была найдена мертвой в доме вскоре после этого.

«Я знаю, что мог бы вытащить ее в безопасное место, но я слишком поздно», – сказал ее сосед Гэри Хилл, который также работает медсестрой.

Хилл говорит, что он сломал дверь дома жертвы, чтобы попытаться спасти ее. Но густой черный дым окутал его.

«Я назвал ее имя и крикнул ее имя: Мэри, Мэри, давай, давай, Мэри», – сказал Хилл, плача. «Я надеялся, что она подползет к двери и … она так и не ответила … если бы это было за пять минут до этого, я бы знал, что мог бы вывести ее».

Причина пожара до сих пор выясняется.

«Мы хотим напомнить всем, что в их доме есть дымовые извещатели, и у нас нет ничего в гараже рядом с водонагревателем или открытой контрольной лампы, которая легко воспламеняется», – сказал представитель Sacramento Metro Fire Крис Вестал.

Хилл сказал KCRA 3, что жертвой был соседский любимец, учитель на пенсии, который был вдохновением и другом одновременно. Эти двое планировали вместе поужинать в ту ночь перед тем, как случилась трагедия.

«Мир потерял прекрасного человека», – сказал Хилл. «Мы будем очень по ней скучать».