JDA — Когда в марте российские войска сосредоточились вдоль границы с Украиной, тысячи людей бежали из первых городов на своем пути. Но в южном портовом городе Херсоне, который имел для русских стратегическое значение, раввин Йосеф-Ицхак Вольф решил остаться.

Это решение поставило его в соответствие с философией его еврейского движения Хабад-Любавич, чьи раввины обычно едут в города, где они расположены, и остаются там, несмотря ни на что.

Но его решение также стоило Герсону возможности служить евреям. Согласно отчету на этой неделе Нью-Йорк ТаймсВольф сейчас в Германии, потому что некоторые в Херсоне обвиняют его в сотрудничестве с российскими войсками.

Между тем, как сообщает Times, члену его еврейской общины грозит пожизненное заключение за его действия в первые дни войны.

Россия захватила Херсон 2 марта, и в течение нескольких месяцев город подвергался жестокой оккупации, в результате которой сотни человек погибли, а многие другие «исчезли» или подверглись пыткам. Хьюман Райтс Вотч.

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Среди жителей оккупированного города был Вольф, раввин израильского происхождения, приехавший в Украину почти 30 лет назад после распада Советского Союза и обретения Украиной независимости. Последние 13 лет он руководил еврейской общиной в Херсоне, численность которой до войны оценивалась в 8000 человек.

В первые дни войны миссия Вольфа по обеспечению своей общины едой, лекарствами и хотя бы одним счастливым Пуримом получила широкую огласку.

Во время поездки, Об этом сообщает The Times of Israel. Он уворачивался от пуль, отправляя в город еду с крымской границы, где его брат тоже был раввином. в другой, По данным Chabad.orgОн вышел разносить еду даже тогда, когда по городу катили российские танки.

«Несмотря на ожесточенные бои на улицах Херсона, раввин Йосеф Вольф ни на минуту не покинул свою общину, оставаясь в раздираемом войной городе и служа местному населению», — сказал раввин Моти Селиксон, представитель движения Хабад. Об этом сообщает Еврейское телеграфное агентство. Он назвал Вольпе «настоящим героем еврейского народа и добросовестных людей повсюду».

До Холокоста Герсон был крупным центром еврейской жизни, где было около 26 синагог, но теперь остались только Вольфа. До войны это было похоже на центры Хабада по всему миру: они обслуживали местное население, но, как известно, приветствовали незнакомых лиц, в том числе иностранных гостей.

Вещи, купленные с помощью Йосефа Вольфа, главного раввина Херсонской области в подконтрольном России Крыму, были доставлены в Черное море 10 марта 2022 года в синагоге в оккупированном Россией Херсоне. (Учтивость)

Открытие дверей для пришельцев приобрело дополнительную остроту после того, как после начала войны в Херсон вошли русские. Большую часть года было неясно, вернет ли Украина контроль над городом или он станет как Крым и останется под российской оккупацией. Но в прошлом месяце Украина освободила Херсон, вызвав сцены ликования и поставив под подозрение всех, кого подозревают в сотрудничестве с российскими военными.

Часть подозрений пала на Вольфа, который разрешил русским солдатам молиться в своей синагоге. Он сказал The New York Times, что солдаты были офицерами-евреями, которых сопровождала вооруженная охрана.

Через несколько дней после освобождения он уехал из Херсона и Украины в Германию. Теперь, когда предпринимаются попытки оштрафовать коллаборационистов, он сказал газете, что не уверен, вернется ли он и когда вернется.

Среди тех, кто остался в Херсоне, был видный член еврейской общины, которого сейчас преследуют за его выбор в условиях тревожной реальности оккупации.

10 марта 2022 года раввину Йосефу Вольфу, главе Херсонской области, удалось доставить в Херсон припасы из Крыма. (Скриншот)

Владелец ночного клуба и член городского совета Херсона Илья Карамаликов, который был близок к Вольфу, часто позволял Хабаду использовать пространство своего ночного клуба для проведения мероприятий, сообщил раввин The New York Times.

В первые дни оккупации Герсон погрузился в беззаконие. Украинская гражданская администрация бежала от российских войск, и после захвата города без особого сопротивления Россия взяла на себя небольшую ответственность за его управление, вместо этого отправив солдат на другие цели, такие как Одесса, Николаев, Кривой Рог — Президент Украины Владимир. Родной город Зеленского — в конце концов, Киев.

В городе свирепствовали грабежи, линии электроснабжения и снабжения были оборваны, а тысячи людей, оставшихся в городе, столкнулись с реальной угрозой голодной смерти.

Женщина проходит мимо здания, недавно поврежденного в результате российского удара, в Херсоне, на юге Украины, 25 ноября 2022 года. (AP Photo/Бернар Армангу)

Местным жителям удалось навести хоть какой-то порядок. Карамаликов помог сформировать общественный патруль численностью 1200 человек для обеспечения соблюдения комендантского часа и отслеживания мародеров.

Как сообщает New York Times, именно в этой роли он столкнулся лицом к лицу с потерянным и дезориентированным русским пилотом, который был захвачен его людьми. Карамаликов продержал заключенного всю ночь в подсобном помещении своего дома, в конце концов решив вернуть его целым и невредимым российским силам.

12-страничный обвинительный акт Украины принес ему нарушение новых законов, принятых с началом войны, согласно которым «сотрудничество с оккупирующим государством, его вооруженными силами или его оккупационной администрацией» наказуемо как акты сотрудничества. под Уголовный кодекс Украины.

Многие из тех, кто говорил с The New York Times, сказали, что законы не учитывают реальность жизни в условиях оккупации.

«Все эти сбежавшие люди судят нас», — сказал Вольф газете. «Это жестокие времена».

Жители проверяют повреждения магазина, разрушенного днем ​​ранее во время недавно проведенного российского наступления в Херсоне, на юге Украины, 25 ноября 2022 года. (AP/Бернат Арманге)

Вернув солдата, Карамаликов «организовал дальнейшее участие российского солдата в агрессии против Украины», говорится в его обвинительном заключении.

Но многие в Херсоне не знают, какой у них есть другой выход. Система социального наблюдения Карамалико была добровольной и невоенной силой, чьи ограниченные полномочия привлекали бандитов к общественным работам. Нанесение вреда солдату сделало бы их антироссийскими борцами.

«Позже мы задались вопросом: должны ли мы убить солдата и сохранить это в секрете?» Об этом New York Times сообщил один из телохранителей Карамалико Андрей Скворцов. «Но я решил, что нет, это было бы нехорошо».

«Когда на карту поставлена ​​жизнь, я не могу представить, чтобы Илья кого-то убил», — сказал Вольф газете. «То, что он принял, было самым гуманным решением, которое он мог принять».