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В освобожденном Херсоне нет ни воды, ни электричества — зато надежда наконец

14 ноября, 2022
Marfa Fedoroa

В течение долгих-долгих месяцев, когда командовали российские войска, национальный флаг провозили контрабандой. В уединении собственного дома Еввин Телезенко редко осмеливается выставлять напоказ свое дорогое достояние — запрещенный в Украине желто-синий цвет.

Теперь русские ушли и вынуждены покинуть свой южный город Херсон, и Тележенко наверстывает упущенное. Он и его жена разъезжали по городу, размахивали флагом и просили автограф у освободивших их украинских солдат.

Они сражались за нас. Мы знали, что мы не одни».

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