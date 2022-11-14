В освобожденном Херсоне нет ни воды, ни электричества — зато надежда наконец

В течение долгих-долгих месяцев, когда командовали российские войска, национальный флаг провозили контрабандой. В уединении собственного дома Еввин Телезенко редко осмеливается выставлять напоказ свое дорогое достояние — запрещенный в Украине желто-синий цвет.

Теперь русские ушли и вынуждены покинуть свой южный город Херсон, и Тележенко наверстывает упущенное. Он и его жена разъезжали по городу, размахивали флагом и просили автограф у освободивших их украинских солдат.

Они сражались за нас. Мы знали, что мы не одни».

Только на прошлой неделе в Херсоне был глубокий страх, а сейчас радость в изобилии.

Эти чувства вспыхивают, несмотря на отсутствие электричества, воды и отсутствия мобильной связи. Не хватает еды и лекарств. Жизнь обещает быть трудной в ближайшие недели, поскольку зима грызет едва теплые дома. Прощальными подарками отравленной России стали разрушение ключевой инфраструктуры и расстановка смертоносных мин-ловушек по всему городу.

Однако по крайней мере вернулась надежда и счастье, которое вернется больше, чем сейчас.

«Наконец-то свобода!» – сказала 61-летняя Татьяна Хитина, жена Тележенко. «Город был мертв».

Херсон был единственной региональной столицей, захваченной Россией, и был захвачен в первые недели вторжения. Это был большой — но, как оказалось, временный — приз для Москвы из-за города-порта и стратегического положения на реке Днепр на юге Украины.

Широкие воды Днепра теперь разделяют украинские силы, которые в течение нескольких недель пробивались к Херсону, и бывших российских оккупантов, которые оставили город на прошлой неделе перед лицом наступления украинцев и бежали на восточный берег реки.

Однако боевые действия еще не закончились.

Российские силы сейчас копают там, готовясь к следующему украинскому шагу. Под звуки ликования украинцев третий день подряд в воскресенье на главной площади Херсона издалека послышалась артиллерийская стрельба. Около 70 % территории Херсонской области остается в руках России.

На дорогах к Херсону идут ожесточенные бои, о большинстве из которых в то время практически не сообщалось, потому что Украина скрывала фронтовые новости из этого района, чтобы не предоставлять полезные разведданные русским. На десятки километров при приближении к городу война и его разруха не оставили в целости ни одного здания.

Среди заброшенных траншей и обугленных останков боевой техники это было удивительное зрелище: дети выходили из обезображенных домов, чтобы помахать машинам, катившим по их деревне, которая до недавнего времени была лишь зоной боевых действий.

Освободившись от оккупантов, херсонцы теперь могут начать рассказывать душераздирающие истории жизни под Москвой. Некоторые говорили о том, что русские солдаты задерживают людей на улицах, казалось бы, произвольно, для допросов и допросов, а иногда и похуже.

Другие беспокоятся о друзьях и знакомых, которым приказали покинуть Херсон, поскольку российские войска начинают свое недельное отступление. Десятки тысяч людей были эвакуированы, перевезены через Днепр и вывезены вглубь территории, все еще контролируемой Россией.

Карина Зыкина сообщила, что в последние дни перед окончанием вывода на прошлой неделе напряжение российских сил возросло, и по городу распространились слухи.

«Они воровали и оказывали на нас моральное давление», — сказала она. «Было очевидно, что они боялись, потому что все они просто шли группами».

«Сегодня я проснулась тихой», — сказала она. «Впервые за много месяцев я не боялся идти в город».

В сценах, напоминающих европейские города, освобожденные союзными войсками во время Второй мировой войны, херсонцы стекались на центральную площадь города, сигналили автомобилями, танцевали, плакали и обнимались. В одном месте двух человек, якобы сотрудничавших с русскими, привязали к столбам, заложив руки за спину.

На данный момент все еще существуют рекламные щиты, установленные бывшими пророссийскими сити-менеджерами. Но точно, ненадолго.

Их устаревшее послание гласит: «Россия здесь навсегда».

Об этой истории сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. Джон Листер предоставил эту историю из Киева, Украина.