В основном это человек, но в основном легенда

«Человек недолго остается одним и тем же. Он постоянно меняется. Он редко остается прежним даже в течение получаса».

Георгий Гурджиев – выдающийся философ, мистик и эзотерик ХХ века, популяризировавший Эннеаграмму на Западе и основавший Институт Гармоничного Развития Человека. С 1970-х годов его учения, основанные на эннеаграмме и космологической философии, использовались в эзотерических практиках и формальной психотерапии. Кроме того, на основе его работ развились значительные области интереса к изучению познания и сознания, неврологии и духовно ориентированной психологии. Следовательно, философия и мистическая личность Георгия Гурджиева не теряют своей актуальности и по сей день.

Ранние годы Георгия Гурджиева

Фотография Джорджа Гурджиева через Гурджиевский клуб.

ранние годы Георгий Гурджиев Плохо документировано. Считается, что он родился между 1866 и 1877 годами в Александрополе, Российская империя, на территории нынешнего Гюмри, провинция Армении. Биографы Гурджиева расходятся во мнениях относительно даты его рождения. Джеймс Мур в своей книге «Гурджиев: биография: анатомия мифа» считает более подходящим 1866 год, в то время как Уильям Паттерсон считает 1872 год, как написано в его книге «Георгий Иванович Гурджиев: человек, образование, его миссия». Однако по паспорту дата его рождения 28 ноября 1877 года.

Георгий Гурджиев родился в семье грека Янниса Георгиадиса и армянки Евдокии. Имя Гурджиева представляет собой модифицированную версию греческой фамилии «Георгиадес». Слияние двух греко-грузинских языков было распространено в районе Карса, где Георгий Гурджиев провел большую часть своего детства, а мусульмане в стране Грузия называют грузин «гурджи» («гурджиев» — преобладающая форма жителей России). С 1878 по 1918 год Карс был столицей Кавказской провинции Карской области, находившейся под управлением Российской империи. В регионе проживало многонациональное и многоконфессиональное население. Здесь проживали армяне, русские, кавказские греки, грузины, турки, курды и небольшое количество христианских общин из Восточной и Центральной Европы. История, культура и самосознание этих людей во многом были связаны с мистикой и религиозным синкретизмом.

Гурджиев в исполнении Андрие, любезно предоставлено Фондом Гурджиева в Нью-Йорке через журнал Parabola.

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Этническое и культурное разнообразие региона, в котором вырос Гурджиев, сделало его полиглотом. Хотя он знал десять языков (армянский, понтийский греческий, русский, грузинский, турецкий и другие диалекты азиатских и ближневосточных стран, в которые он путешествовал), он все же предпочитал грузинский алфавит при написании своих произведений. По сообщениям американского писателя-эзотерика и исследователя Д.А. Холси, Гурджиев знал не только грузинский язык, но и грузинский алфавит. В своих произведениях Георгий Гурджиев называет себя «которого в детстве называли Татахом, в ранней юности — Черным, позже — Черным греком, в зрелом возрасте — Туркестанским тигром, а теперь не только кем-либо». , а «господин» или «господин» Гурджиев, или «племянник князя Мухранского». В исторических источниках Мухранский — грузинский князь.

Георгий Иванович Гурджиев, Дора Гордин, через Дорический дом-музей

Любознательный и предприимчивый характер Георгия Гурджиева побудил его путешествовать по миру с раннего возраста. В этот период он интересовался азиатской культурой, особенно Индией, Тибетом и странами Центральной Азии, поскольку пытался удовлетворить потребность понять тайну человеческого существования. Относительно мало известно о его странствиях по этим странам. Единственная достоверная информация появляется в его работе Встречи с замечательными мужчинамив которой Гурджиев вспоминает, как он поддерживал себя во время путешествий, участвуя в бизнес-схемах, незначительной политической деятельности и работая в реабилитационном центре гипнотерапевтом.

Он вернулся в Россию в 1912 году, говоря: «Я начал с России и закончил с Россией». В том же году он женился на Юлии Островской из Польши и переехал в Санкт-Петербург.

Двадцать лет, которые он провел, путешествуя по Ближнему Востоку среди религиозных сект, лидеров и сестер, дали Гурджиеву новый опыт понимания индивидуальной жизни и развития и побудили его создать сложную систему космологии и метафизики.

В России, Грузии и Западной Европе

Хранится в квартире Гурджиева в Париже. Изображение предоставлено Фондом Гурджиева в Нью-Йорке через журнал Parabola.

Вернувшись в Россию, Гурджиев начал привлекать своих первых учеников, в том числе скульптора Сергея Меркорова, эксцентричного адвоката Рахмильевича, футуриста-эзотерика П. Д. Успенского и композитора Томаса де Гартмана. Вместе со своими учениками Гурджиев начал работать над проблески истиныкоторый включал описание разговора с Гурджиевым, впервые прочитанный Успенским в 1915 году. К 1916 году у Гурджиева было 30 соратников.

После русской революции 1917 года Гурджиев переехал в свой родной город Александрополь и основал временные учебные заведения на Кавказе и побережье Черного моря. Параллельно началась работа над священным танцем. Согласно Гурджиеву, движения представляли собой мощные инструменты для роста. Они создали условия для превращения тела-машины в место, где могли бы развиваться силы разума, сердца и действия. Спектакль прошел публично в Тбилисском оперном театре при содействии художника Александра де Зальцмана и его жены Джейн.

В 1919 году Георгий Гурджиев основал свой первый бизнес. Институт гармоничного развития человека в Тбилиси. Однако шаткая политическая ситуация в Грузии вынудила Гурджиева и его учеников отправиться в 1922 году в Западную Европу. Он начал читать лекции в Берлине и Лондоне и, наконец, поселился на юге Парижа, в Эйвоне. В старинном замке Приере де Бас Лож был создан новый институт гармоничного развития человека. Гурджиев собрал во дворце своих учеников и коллег и начал работать над своей новой философией.

Г. Гурджиев (первая справа) и Джейн Д. Зальцманн (справа) с двумя неизвестными Фото предоставлено Гурджиевским фондом в Нью-Йорке через журнал Parabola Magazine.

Соответственно, людьми легко манипулировать и они совместимы. Чтобы обрести более высокое сознание, люди должны быть пробуждены от состояния непрерывного сна. Этого можно достичь путем постоянной физической и умственной работы. Специализированные упражнения и танцевальные движения преподавались и исполнялись в сопровождении музыки, созданной самим Гурджиевым и композитором Томасом де Гартманом. Гурджиев считает, что физическое, эмоциональное и интеллектуальное развитие необходимо для достижения пробуждения. Наряду с простым приспособлением и тяжелой работой давались лекции и уроки чтения.

В 1924 году Гурджиев попал в автомобильную аварию, почти смертельную, во Франции. Он медленно выздоравливал, и в том же году институт пришлось закрыть. Вскоре после выздоровления Гурджиев завершил первую часть, Все и всесо своей новой работы, Сказки Вельзевула, на смеси армянского и русского. Произведение представляет собой очень сложное письмо, намеренно заставляющее читателя «работать» над текстом, чтобы найти его смысл. Он также сочинил его в своей обычной манере, сочиняя в шумных кофейнях, чтобы лучше сосредоточиться.

В 1925-1926 годах Георгий Гурджиев начал свое путешествие по США, привлек новых учеников, начал кампанию по сбору средств и сумел собрать более 100 000 долларов США. Его мать умерла от рака в 1926 году, и его жену вскоре постигла та же участь. Опустошенный развитием событий, Гурджиев создал в Париже новый образовательный институт и назвал его «Веревка». Гурджиев объяснил:

«Вы отправляетесь в путешествие под моим руководством», «путешествие во внутренний мир» похоже на восхождение на высокую гору, где вы должны быть связаны вместе для безопасности, где каждый человек должен думать о других на веревке, все за одного и за одного. для всех….»

В институт принимали только женщин, большинство из которых были писательницами. Среди участников были Кэтрин Халм, Джейн Хип и Маргарет Андерсон.

Философия Гурджиева и влияние

Священные танцевальные движения через Фонд Гурджиева

Философию Гурджиева также называют учением Четвертого пути. Согласно его учению, у человека есть три самостоятельных центра: душа, личность и физическое тело. Эти центры децентрализованы и имеют ограниченное влияние друг на друга. Следовательно, человек не в унисон. Чтобы достичь гармонии и высшего сознания, нужно стремиться к Четвертый способ Что объединяет предыдущие три, и благодаря этому у человечества может быть «светлое будущее». Согласно Гурджиеву,

И четвертый способ не требует уединения в пустыне, не требует от человека оставить все, чем он жил раньше, и отказаться от всего. Четвертый трек идет гораздо дальше; Это означает, что человеку необходимо подготовиться к четвертому пути, и эта подготовка приобретается в повседневной жизни; Он должен быть очень серьезным и охватывать множество аспектов».

Георгий Гурджиев жил и работал в период подъема коммунизма при Иосифе Сталине и национал-социализма при Адольфе Гитлере. Хотя нет прямых доказательств того, что философия Георгия Гурджиева и его частные учения о Четвертом Пути каким-либо образом повлияли на Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, некоторые исследователи считают это весьма вероятным. Упомянутое выше «светлое будущее» для сталинского коммунизма означало «общественного человека и справедливое общество». За гитлеровский национал-социализм, арийцев и чистую расу немецкого народа.

Фотография Джорджа Гурджиева через Фонд Гурджиева в Нью-Йорке.

Пути Гурджиева, Сталина и Гитлера пересекались по-разному. Широко распространено мнение, что Гурджиев и Сталин вместе учились в Духовной семинарии в Тбилиси, Грузия, с 1899 по 1901 год, и что они разделяли интерес к космологии. По книге Льва Троцкого Сталин, «В то время его (Сталина) интересовали вопросы социализма и космогонии». После этого Сталин уехал из Грузии на революционную борьбу, а Гурджиев уехал в Тибет.

Связь Гурджиева с Адольфом Гитлером и немецким национал-социализмом еще более очевидна. Георг Гурджиев был близким другом Карла Хаусхофера, человека, который сплавил геополитику с нацистской идеологией и который якобы предложил Гурджиеву предложить ему свастику как символ немецкой нацистской партии. Карл Хаусхофер был немецким генералом и политиком. Он ввел термин геосолетика, который сильно повлиял на развитие экспансионистской стратегии Адольфа Гитлера. Французский журналист и писатель Луи Пауэлс в своей книге «Месье Гурджиев» описывает Хаусхофера как бывшего ученика Жоржа Гурджиева, который разделял интерес к космологии и дзен-буддизму.

Последние годы и наследие Георгия Гурджиева

Фотография Джорджа Гурджиева через Гурджиев Клуб

Взгляды на философию и работы Гурджиева расходятся. Его последователи знают его как харизматичного учителя, который представил западному обществу новые знания, в том числе психологию и космологию, которые позволяют проникнуть в суть вещей, недоступных для традиционных наук. Этот уникальный вклад получил название «Мистика и мудрость Востока. На другом конце шкалы недоброжелатели Георгия Гурджиева обвиняют его в том, что он самовлюбленный шарлатан, который постоянно ищет внимания к себе.

Гурджиев умер от рака 29 октября 1949 года в Американском госпитале в Нейи-сюр-Сен, Франция. После его смерти было создано множество организаций, действующих до сих пор. Например, в сотрудничестве с другими учениками Гурджиева Жанна де Зальцманн создала и руководила Фондом Гурджиева, крупнейшей институциональной организацией, находившейся под влиянием теорий Гурджиева в начале 1950-х годов.