В отличие от Уимблдона, Открытый чемпионат Франции 2022 года открывает двери для российских и белорусских спортсменов через пристальное наблюдение.

Открытый чемпионат Франции наконец-то завершился участием в турнире этого года игроков из России и Беларуси. По словам директора турнира Амели Моресмо, игрокам будет разрешено сыграть на Открытом чемпионате Франции в конце этого месяца. Однако в решении есть оговорка. По словам Амели, эти игроки будут находиться под пристальным вниманием за их комментарии в СМИ. Любой пропутинский комментарий российского или белорусского игрока будет равносилен призыву к санкциям.

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Это решение стало вздохом облегчения для многих игроков, которые были недовольны решением Уимблдона. Вместо продолжающегося кризиса между Россией и Украиной несколько недель назад Уимблдон объявил, что не позволит игрокам из России и Беларуси участвовать в этом году на Всеанглийском корте для лаун-тенниса и крокета.

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Решение вызвало резкую критику со стороны игроков, а также всего теннисного сообщества. Выражая свое неодобрение, игроки мужской сборной позвонили в ATP и потребовали вывести выигрышные очки с Уимблдона. Однако высший орган мужского тенниса еще не принял решения по этому поводу.

Открытый чемпионат Франции позволит посоревноваться российским и белорусским игрокам

Это было долгожданное решение. Возмутительная критика, которую Уимблдон получил за свое решение не допускать игроков к участию в турнире Ролан Гаррос, несомненно, стало предметом разногласий между игроками и руководящими органами. Единственный аргумент, выдвинутый игроками по делу, заключался в том, как их отсутствие на турнире повлияет на текущую ситуацию?

ПАРИЖ — 1 июня: вид на логотип Ролан Гаррос на 8-й день Открытого чемпионата Франции по теннису на Ролан Гаррос 1 июня 2008 года в Париже, Франция. (Фото Джулиана Финни/Getty Images)

Приняв во внимание все пункты, Амели Моресмо сегодня направилась на французское национальное радио France Inter, чтобы объявить о своем решении. В своем заявлении он процитировал принятое в марте решение европейских и других правительств о запрете команд России и Белоруссии. Однако спортсмены могут продолжать выступать в индивидуальном порядке.

она Она сказалаИ «Это очень сложно, и, вероятно, нет никакого справедливого решения, которое может быть принято. Мы придерживаемся линии, которую все европейские правительства — и другие правительства — решили в марте, а именно сборные России и Беларуси, но не спортсмены как отдельных лиц, пока они играют строго беспристрастно. Мы будем очень дотошны в этом».

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Хотя он позволил российским и белорусским игрокам соревноваться, он ясно дал понять, что никакие пропутинские действия или заявления недопустимы. Она сказала , «Если у кого-то из них (любого игрока) будут пропутинские заявления в СМИ, обязательно будут санкции».

Горячие фавориты Ролан Гаррос 2022 года

До Ролан Гаррос осталось всего 10 дней, и каждый игрок тура носит носки, не жалея сил на тренировках. Ожидается, что в этом году на Открытом чемпионате Франции в этом году на вершину поднимутся новые лица. В частности, с Карлосом Алькарасом 19-летний испанец находится в опустошенном состоянии. Принимая участие в турнирах «Барселона» и «Мадрид», восходящая звезда, несомненно, станет сильным претендентом на ничью.

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Теннис — Открытый чемпионат Франции — Ролан Гаррос, Париж, Франция — 11 июня 2021 года. Новак Джокович обменивается рукопожатием с испанцем Рафаэлем Надалем после победы в полуфинальном матче. Фотография: Сара Мессонье/Reuters

Молодое поколение идет быстрее всех. Однако после всех подсчетов фаворитами мужской сборной остаются Рафаэль Надаль и Новак Джокович. С другой стороны, Iga Swiatek имеет самые высокие ставки на женской стороне.