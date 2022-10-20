В отчете Банка России говорится, что призывы в армию в России истощают трудовую экономику и доверие

Экономисты Банка России заявили, что приказ президента России Владимира Путина в прошлом месяце о призыве 300 000 резервистов для боевых действий в Украине подорвал доверие потребителей и деловую активность и, вероятно, отразится на экономике в ближайшие месяцы.

«В сентябре восстановление экономической активности застопорилось, и к концу месяца тенденция начала немного ухудшаться», — говорится в новом отчете исследовательского подразделения центрального банка.

«Частичная мобилизация» привела к перемещению более 350 000 россиян. В отчете говорится, что отзыв усугубил и без того серьезную нехватку рабочей силы и «негативно повлиял на доверие потребителей и бизнеса».

«Изменение потребительского доверия на фоне растущей неопределенности может временно помешать восстановлению потребления в начале четвертого квартала», — говорится в сообщении. «Сокращение рабочей силы после частичной мобилизации может усложнить усилия компаний по устранению ограничений со стороны предложения и ограничить общее направление экономической деятельности в ближайшие месяцы».

В отчете также подчеркиваются другие экономические последствия путинского вторжения в Украину, и отмечается, что влияние санкций США и Европы на нефтяной и высокотехнологичный секторы еще предстоит ощутить.

В нем также говорится, что бегство иностранных компаний создает инфляционное давление.