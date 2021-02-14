В отчете говорится, что НАСА должно быть агрессивным в разработке ядерных двигателей.

В недавно опубликованном отчете Комитета национальных академий сделан вывод о том, что НАСА необходимо начать активную технологическую кампанию по развитию ядерных двигательных технологий в космосе. Агрессивная кампания необходима, если НАСА хочет использовать технологии для полетов людей на Марс в течение следующих двух десятилетий.

Отчет Он был опубликован 12 февраля при финансовой поддержке НАСА. Было обнаружено, что и NTP, и NEP должны были преодолеть серьезные препятствия, прежде чем их можно было использовать в человеческой миссии на Марс в 2039 году. Большое преимущество ядерной силовой установки для миссий на Марс состоит в том, что силовые установки могут значительно сократить время полета.

Более быстрое время полета имеет решающее значение, потому что миссия потребует меньше ресурсов, а астронавты будут подвергаться меньшему воздействию радиации. Из двух методов предпочтительнее NTP. С помощью NTP ядерный реактор нагревает топливо, такое как жидкий водород, для создания тяги. В отчете говорится, что любая надежная программа может разработать системы NTP, способные выполнить миссию на Марс к 2039 году.

Технологии сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к реальности, которые выходят за рамки строительства самого ядерного реактора. Пропеллент должен быть нагрет до температуры 2700 К, и система должна будет поднять температуру топлива до его рабочей температуры в течение одной минуты. Одной из основных проблем является отсутствие наземного испытательного центра для систем NTP и сложность хранения жидкого водорода на время миссии.

Благодаря NEP, ядерный реактор будет вырабатывать энергию для электрических крыльчаток. Проблема для этой системы заключается в том, что ее необходимо масштабировать до уровней мощности, значительно превышающих те, которые в настоящее время доступны для систем управления электроэнергией и теплом для работы с реакторами класса МВт. В отчете также указано, что с 2005 года в смежных технологиях был достигнут незначительный прогресс.