За последние шесть месяцев Россия усилила свою экономическую оборону после того, как западные страны ввели санкции в связи с ее вторжением в Украину.

Несмотря на репрессии, Кремль продолжает вмешиваться миллиарды доходов от нефти и газа, Что помогло рублю подняться, чтобы стать мировым Самая эффективная валюта в этом году.

Но не все в порядке с российской экономикой.

Западные санкции и массовый отток бизнеса из России после 24 февраля уничтожили российскую экономику, и ее будущие перспективы выглядят еще более мрачными, согласно новому отчету исследователей и экономистов Йельского университета под руководством Джеффри Зонненфельда, профессора Йельской школы менеджмента и старшего специалиста. заместитель декана по изучению лидерства. Исследователи пишут, что теперь ясно, что «финансы Кремля находятся в гораздо худшем состоянии, чем это традиционно считается» и что «повсеместные торговые неудачи и санкции катастрофически мешают российской экономике».

Ухудшение

По состоянию на 4 августа, Более 1000 компаний, в том числе такие американские компании, как Nike, IBM и Bain Consulting, сократили свою деятельность в России. тем не мение Некоторые компании остаются В отчете Йельского университета говорится, что массовая корпоративная миграция составляет 40% ВВП России и отражает 30-летний объем иностранных инвестиций.

Международный спад оборачивается для страны еще большим кризисом: обвалом импорта и иностранных инвестиций.

Россия вступила в технологический кризис в результате изоляции от мировой экономики. Возникли проблемы с защитой технологии и важных деталей. «Местная экономика в значительной степени зависит от импорта по отраслям… за некоторыми исключениями», — говорится в отчете. Западный экспортный контроль в значительной степени Остановить поток импортных технологий От смартфонов до серверов данных и сетевого оборудования, напрягающего свою технологическую отрасль. Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» — российская версия Google — Закончились полупроводниковые чипы Это нужно для его серверов.

В то же время в отчете Йельского университета говорится, что «внутреннее производство в России полностью остановилось — без возможности заменить потерянные компании, продукты и кадры». Российские производители и производители не в состоянии восполнить пробелы, образовавшиеся в результате обвала западного импорта. Например, российский телекоммуникационный сектор теперь надеется полагаться на Китай, Индию и Израиль. Поставка оборудования 5G.

По словам Лауры, в течение нескольких недель после украинского вторжения Кремль в значительной степени предотвратил «полномасштабный финансовый кризис» благодаря быстрым и драконовским мерам, таким как ограничение движения денег из страны и введение экстренного повышения процентной ставки на 20%. Соланко, старший. сказал консультант Института развивающихся экономик с переходной экономикой Банка Финляндии, организации, которая исследует развивающиеся экономики. удача Прошлый месяц. Рубль даже отскочил от самого низкого уровня в марте, когда он стоил менее одного цента США.

Однако в отчете указано, что российские финансовые рынки в этом году показали наихудшие результаты в мире. «Путин прибегает к радикальным и явно неустойчивым фискальным и монетарным интервенциям, чтобы смягчить эти структурные экономические уязвимости», что приводит к дефицит государственного бюджета Исследователи впервые за многие годы написали, что запасы иностранной валюты Кремля истощаются, несмотря на то, что нефть продолжает течь вглубь страны. Российское правительство предоставляет субсидии компаниям и частным лицам для смягчения любых экономических потрясений, вызванных санкциями. Этот «раздутый уровень» фискальных и социальных стимулов, а также военных расходов «просто неприемлем для Кремля», говорится в докладе.

И недавнее резкое изменение курса рубля свидетельствует не о сильной российской экономике, а о чем-то гораздо худшем: об очевидном крахе иностранного импорта. Об этом ранее заявил научный руководитель экономической программы Института политических наук Франции и научный сотрудник лондонского Центра исследований экономической политики Сергей Гуриев. удача Он представляет собой «очень плохое» состояние нации.

В настоящее время Европейский Союз постепенно отказывается от российских энергоресурсов, что может нанести ущерб нефтегазовым доходам Кремля. Такой сценарий серьезно ударит по финансам Кремля, поскольку западные страны заморозили половину своих валютных резервов в размере 300 миллиардов долларов.

Тенденция к экономическому забвению

Неустойчивое экономическое положение России означает, что в будущем она столкнется с более серьезными и долгосрочными проблемами.

В отчете говорится, что санкции не предназначены для того, чтобы вызвать немедленный финансовый кризис или экономический коллапс, а являются долгосрочными инструментами для ослабления экономики страны при одновременной изоляции ее от мировых рынков. И санкции делают именно это для России.

Страна теряет своих самых богатых и образованных граждан, поскольку ее экономика рушится. Согласно большинству оценок, с 24 февраля страну покинули не менее 500 000 россиян, «подавляющее большинство из которых являются высокообразованными и высококвалифицированными работниками в конкурентоспособных отраслях, таких как технологии», говорится в докладе. Многие богатые русские, которые бегут, забирают с собой свои деньги. Одна оценка состоит в том, что 20% сверхбогатых людей в России Они уехали в этом году. По оценкам Банка России, в первом квартале 2022 года официальный отток капитала составил 70 миллиардов долларов, но эта цифра, вероятно, «ниже общей оценки» фактической суммы денег, покидающих страну, пишет команда Йельского университета. .

Граждане России станут еще беднее, несмотря на повышение минимальной заработной платы и пенсий для Путина. Бывший помощник Путина Ожидать Что число россиян, живущих в нищете, вероятно, удвоится, а возможно, и утроится по мере продолжения войны. Российский политолог Илья Матвеев заявил, что Россия «еще не видела худшего». удача Прошлый месяц.

«Выхода из экономического забвения нет, пока страны-союзники остаются едиными в сохранении и усилении санкционного давления на Россию», — пишут исследователи.