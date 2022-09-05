В отчете говорится, что украинские хакеры создали поддельные профили привлекательных женщин, чтобы обманным путем заставить российских солдат поделиться своим местоположением. Через несколько дней база была взорвана.

The Financial Times сообщила, что украинские хакеры обманом заставили российских солдат поговорить с ними.

The Financial Times сообщила, что хакеры создали поддельные аккаунты в социальных сетях, выдавая себя за привлекательных женщин.

Злоумышленники заявили, что солдаты прислали им фотографии с геолокацией и отправили их в армию.

Украинские хакеры создали поддельные учетные записи привлекательных женщин, чтобы заставить российских солдат отправить им найденные фотографии и передать их украинской армии. Об этом сообщает The Financial Times..

Об этом Financial Times рассказал 30-летний ИТ-специалист из Харькова Никита Кныш. Российское вторжение началось в феврале этого годаОн хотел использовать свои хакерские навыки, чтобы помочь своей стране.

Он нанял других хакеров и основал группу под названием Hackyourmom, которая сейчас состоит из 30 хакеров со всей страны, рассказал он Financial Times.

В прошлом месяце, по его словам, они обманули российских солдат в Мелитополе, создав поддельные учетные записи и притворившись привлекательными женщинами в нескольких социальных сетях, включая Telegram.

Книш сообщил Financial Times, что злоумышленникам удалось опознать российских солдат и в конечном итоге убедить их прислать их фотографии на фронте.

«Русские всегда хотят заниматься сексом, — сказал Книш в интервью Financial Times. «Они отправляют [a] Много чуши о «девушках», чтобы доказать, что они воины.

После того, как солдаты отправили фотографии, хакеры смогли определить, что они были взяты с удаленной российской военной базы недалеко от оккупированного Мелитополя на юге Украины, сообщает Financial Times.

Они передали информацию украинским военным, и через несколько дней база подверглась нападению, рассказал Книш Financial Times.

«Моей первой мыслью было — я эффективен, я могу помочь своей стране», — сказал Financial Times другой член команды Hackyourmom, известный только как Максим. «Затем я понял, что хочу большего — я хочу находить больше баз снова и снова».

Украинский новостной сайт. Украинская правда В прошлом месяце сообщалось о взрыве на крупной российской военной базе в Мелитополе со ссылкой на мэра Ивана Федорова.

Insider не смог самостоятельно проверить утверждения хакера о его причастности, а вооруженные силы Украины не сразу ответили на запрос Insider о комментариях. The Financial Times сообщила, что украинские официальные лица отказались обсуждать роль злоумышленников в нападении на эту военную базу.

История продолжается

Российское вторжение в Украину спровоцировало беспрецедентную кибервойну, когда хакеры начали атаки с обеих сторон.

В начале вторжения украинского цифрового министра Просьба от гражданских «Цифровые таланты» пополнят «ИТ-армию» страны.

Во время военных празднований Дня Победы в России в мае основные российские телеканалы были взломаны для показа антивоенных сообщений.

Книш рассказал Financial Times, что его команда участвовала и в других хакерских операциях, включая утечку баз данных российских военных подрядчиков и обманом заставляли российские телеканалы проигрывать новостные сюжеты о жертвах среди украинского гражданского населения.

«Для меня это выглядело как драка», — сказал Книш Financial Times. «Без денег, без отличного программного обеспечения и даже без умных хаков — вы можете использовать мошенников, даркнет против своего врага».

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