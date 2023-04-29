В отчете описываются «организационная дисфункция» и «отсутствие амбиций» в AI — Ars Technica

Новый закулисный отчет тел. информация Apple изо всех сил пытается идти в ногу с ИИ и инновациями на фоне роста языковых больших моделей (LLM), использующих новаторские инструменты, такие как ChatGPT.

В статье основное внимание уделяется усилиям главы компании по искусственному интеллекту с 2018 года Джона Джандреа по наведению порядка в разрозненной группе искусственного интеллекта и повышению конкурентоспособности Apple по сравнению с такими компаниями, как Google, из которой ушел Джанндреа.

В некотором смысле информационная часть является новостным сообщением или подтверждением того, что мы уже знаем — например, о недовольстве сотрудников Apple ограничениями базовой технологии Siri, о которых сообщалось ранее, — но она требует новых источников для добавления дополнительного контекста и глубины. к повествованию.

Например, это показывает, что команда, которая работала над давно разрабатываемой Apple гарнитурой смешанной реальности, была настолько разочарована Siri, что решила разработать совершенно отдельный метод голосового управления для гарнитуры.

Но это выходит за рамки простого перечисления нейтральных деталей. Вместо этого он приводит всю эту информацию в упорядоченное состояние, чтобы сказать, что Apple не готова конкурировать в быстро развивающейся области искусственного интеллекта.

На самом деле думаю иначе

По мере того, как Google реструктурирует себя, чтобы направить усилия на такие продукты, как Bard, а Microsoft внедряет ChatGPT и связанные с ним функции ИИ в различные продукты, от Bing до Word и GitHub, последний подход Apple к ИИ был другим; Он был сосредоточен почти исключительно на практических приложениях функций iPhone. Основное внимание уделяется использованию машинного обучения для улучшения распознавания ладоней на iPad, предоставления пользователям iPhone более тонких приемов редактирования фотографий и улучшения предложений в ориентированных на контент приложениях Apple, среди прочего.

Это путь, отличный от амбициозных экспериментов и инноваций, которые вы видите в таких компаниях, как OpenAI, Microsoft или Google. Apple была относительно консервативна, стремясь использовать искусственный интеллект и машинное обучение в качестве инструмента для улучшения взаимодействия с пользователем, а не для того, чтобы заново изобретать то, как много делается, или разрушать существующие отрасли.

Действительно, источники информации предоставляют множество примеров того, как высшее руководство Apple тормозит (или, по крайней мере, обуздывает) напряженные усилия внутри группы искусственного интеллекта компании, опасаясь, что такие продукты, как Siri, вводят такие же досадные реальные ошибки или непоследовательное поведение. . Сделано ChatGPT и ему подобным. Другими словами, Apple не хочет мириться с тем, что многие в области исследований ИИ и разработки продуктов называют «галлюцинациями».

Например, ответы Siri не создаются — они написаны и курируются человеком. Руководство Apple неохотно позволяло разработчикам Siri подтолкнуть голосового помощника к подробным, взаимным разговорам, наблюдаемым в последних чат-ботах на основе LLM. Они больше привлекают внимание, чем помогают, и Apple боится нести ответственность за плохие ответы.

Некоторые инженеры в компании утверждали, что Apple следует быть более терпимой к странным случаям и фактическим ошибкам, говоря, что для реального улучшения необходим определенный охват и комфорт в замешательстве. Примечательно, что несколько старших сотрудников компании уволились из Google или стартапов, разочаровавшись в консервативном менталитете Apple.

Кроме того, Apple уделяет все больше внимания запуску функций искусственного интеллекта и машинного обучения на локальных устройствах пользователей — как потому, что это обеспечивает более быстрое время отклика, так и из-за публичной приверженности компании конфиденциальности пользователей. Для некоторых функций это преимущество (как объяснил Джанандреа Ars Technica в 2020 году). Но до сих пор LLM обычно работали в облаке, и некоторые задавались вопросом, будут ли они в конечном итоге работать так же хорошо на локальных машинах.

Однако источники информации сообщают, что инженеры Apple уже начали работу над некоторыми ключевыми функциями, которые зависят от LLM, и что компания надеется представить их в обновлении iOS в следующем году. Однако мы пока не знаем, какими будут эти функции, и ничего не знаем о подходе Apple к их разработке и внедрению.

Анализ: победа в гонке может быть еще не всем

Нет никаких сомнений в том, что Apple (по крайней мере, насколько мы можем видеть со стороны) отстает от крупных технологических конкурентов в радикально новых инновациях в области искусственного интеллекта, даже несмотря на то, что ее программное и аппаратное обеспечение теперь содержит небольшие функции, основанные на искусственном интеллекте, которые улучшают взаимодействие с пользователем. пути.Маленькие, но значимые. И комментаторы правы, когда спрашивают, сможет ли Apple конкурировать, если ее подход исторически был таким консервативным.

Тем не менее, есть много людей, которые говорят, что быстрое развитие ChatGPT и ему подобных, а также фанатичный подход Microsoft к Bing Chat могут быть безрассудными, с серьезными и потенциально непредвиденными негативными последствиями. Консервативная линия Apple может быть правильным шагом в долгосрочной перспективе — по крайней мере, когда речь идет о минимизации внешних факторов.

Ажиотаж вокруг ИИ и мастеров сильный, и на то есть веские причины. Но мы пока точно не знаем, чем все это закончится. В ДНК Apple никогда не было необходимости бросать кости, чтобы выяснить это. Вместо этого компания иногда добивалась самых больших успехов, собирая остатки по частям, когда самые амбициозные новаторы разбивали и сжигали их и уносили с собой других.

Однако понятно, что начинающие разработчики ИИ хотели бы работать в среде, относительно свободной от бюрократии и ограничений. Информация является особенно убедительным аргументом: возможная утечка мозгов из Apple может привести к гибели компании, поскольку она стремится конкурировать с Google, Microsoft и другими — даже больше, чем любое различие в философии. И взрывные инновации в этом конкретном пространстве могут отличаться от рынков, на которых Apple использовала свою обычную стратегию.

На данный момент Apple процветает по сравнению с большинством своих конкурентов, но новые достижения в области искусственного интеллекта могут поставить под угрозу ее долгосрочное положение. Будет интересно посмотреть, что Apple сделает с новыми функциями LLM, на которые намекает отчет The Information — ослабит ли она свою приверженность почти нулевому количеству ошибок или смягчит ситуацию, чтобы оставаться конкурентоспособной?

У нас нет возможности узнать прямо сейчас, но мы, вероятно, узнаем в течение следующего года или двух.