В оценке Великобритании говорится, что обе стороны понесли серьезный ущерб, поскольку Украина принимает ответные меры против России.

КИЕВ, Украина (AP) — Россия и Украина несут тяжелые военные потери, поскольку Украина пытается выбить силы Кремля с оккупированных территорий на ранних этапах своего контрнаступления. Об этом в воскресенье заявили британские официальные лица.

Британские военные чиновники в своей обычной оценке заявили, что потери русских могут быть самыми высокими с момента разгара мартовской битвы при Багмуте.

По данным британской разведки, наиболее ожесточенные бои развернулись на юго-востоке Запорожской области, вокруг Багмута и в восточной части Донецкой области на западе Украины. В то время как в обновлении говорится, что Украина ведет наступление в этих районах и добилась «незначительных успехов», в нем говорится, что российские силы проводят «относительно эффективные оборонительные операции» на юге Украины.

Украинские военные заявили в обычном отчете в воскресенье утром, что Россия нанесла 43 авиаудара, четыре ракетных удара и 51 удар из реактивных систем залпового огня за предыдущие 24 часа. Согласно отчету Генштаба, Россия продолжает концентрировать наступательные операции на промышленном востоке Украины, при этом 26 боевых операций проходят в Багмуде, Авдовке, Маринге и Лимане в Донецкой области страны.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил, что за последние сутки двое мирных жителей погибли и трое получили ранения.

Украинские официальные лица заявили, что российские войска также наносили авиаудары в других частях востока и юга страны.

В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения, сообщил губернатор области Александр Прокудин, а губернатор Запорожской области Юрий Малашко заявил, что один человек был ранен в результате российских обстрелов 20 населенных пунктов области.

Владимир Роков, представитель назначенной Москвой администрации частично оккупированной Запорожской области, заявил в воскресенье, что украинские силы взяли под контроль село Пятикатки на линии фронта в Запорожье.

Сергей Братчук, пресс-секретарь регионального правительства юго-западной Одесской области, заявил, что украинские силы уничтожили «очень важный» склад боеприпасов недалеко от оккупированного Россией портового города Геническ в соседней Херсонской области.

«Нашим вооруженным силам утром был нанесен хороший удар», — сказал Брэдчук в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в воскресенье утром.

Западные аналитики и военные чиновники предупреждают, что контрнаступление Украины с целью вытеснения сил Кремля с оккупированных территорий с использованием передового западного оружия в атаках на 1000-километровом фронте может занять много времени.

Группа африканских лидеров приступила к так называемой «миротворческой миссии». И Украина, и Россия в последние дни пытались положить конец своей 16-месячной войне, но визит завершился в субботу без явных признаков прогресса.

Среди других разработок:

— Министерство внутренних дел Украины сообщило поздно вечером в субботу, что число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской плотины возросло до 16 человек на территории, контролируемой Украиной, в то время как российские официальные лица заявили, что 29 человек погибли на территории, контролируемой Москвой.

Массовое наводнение С момента разрушения дамбы 6 июня линия фронта сражений была направлена ​​на уничтожение городов вниз по Днепру в Херсонской области. Россия и Украина обвиняют друг друга в нарушениях.

— Широко распространено мнение, что российская группа наемников Вагнера нацелилась на Евгения Пригожина, главу группы наемников Вагнера, поскольку приближается крайний срок для всех российских добровольческих организаций для подписания контрактов с Министерством обороны России. В воскресенье 32 тысячи бывших заключенных вернулись домой после сделки с Вагнером в Украине.

По словам Пригожина, вернувшимися домой было совершено 83 преступления, что, по его словам, «в 80 раз меньше», чем количество людей, освобожденных из мест лишения свободы за тот же период без отбывания наказания с Вагнером.

Пригожин посещал российские тюрьмы, чтобы вербовать боевиков. В интервью в прошлом месяце Пригожин сказал, что завербовал 50 000 преступников, около 10 000 из которых были убиты в Багмуте.

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