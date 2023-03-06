В парламенте Грузии вспыхнула драка из-за закона об иностранных агентах, вдохновленного Россией

ТБИЛИСИ (Рейтер) — В понедельник между грузинскими законодателями вспыхнула драка, когда парламентский комитет обсуждал законопроект об «иностранных агентах», который, по словам критиков, был разработан по образцу драконовского законодательства в соседней России.

На видео из здания парламента в столице Тбилиси запечатлена короткая, но ожесточенная драка между депутатами после того, как глава юридического комитета палаты ударил лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение», которая выступает против законопроекта.

Правящий блок «Грузинская мечта» в прошлом месяце объявил, что поддерживает закон, который еще должен пройти другие этапы утверждения, прежде чем он сможет стать законом.

Закон требует, чтобы организации, которые получают более 20% своего финансирования из-за рубежа, регистрировались в качестве «иностранных агентов» и подвергались мониторингу со стороны Министерства юстиции, в противном случае им грозят крупные штрафы.

Критики сравнивают его с российским законом 2012 года, который с тех пор неуклонно расширялся и использовался для подавления российского гражданского общества и независимых СМИ. Они изображали закон как символ авторитарной трансформации Грузии.

«Российское законодательство, предложенное сейчас в парламенте, противоречит национальным интересам Грузии, противоречит нашим европейским устремлениям», — заявил Ираклий Павлинишвили, правозащитник и оппозиционный политик.

«Все международное сообщество и грузинская общественность согласны в этом вопросе».

Однако Гиви Миканадзе, депутат «Грузинской мечты», заявил национальному телевидению: «Грузинское общество, безусловно, заслуживает знать, какие организации финансируются и откуда они поступают.

Мы говорим о прозрачности, и у нас есть обязательства (перед грузинским народом)».

Правящая партия заявляет, что по-прежнему привержена делу вступления Грузии в Европейский Союз.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, утверждая, что он поставит под угрозу надежды Грузии на вступление в Европейский союз и НАТО. Парламент может преодолеть вето президента. Россия решительно выступает против вступления Грузии в НАТО.

В прошлом месяце более 60 организаций гражданского общества и СМИ заявили, что не будут соблюдать новый закон об «иностранных агентах», если он станет законом.

(Отчетность Феликса Лайта под редакцией Эндрю Осборна и Гарета Джонса)